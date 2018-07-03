Серебряное ядро Афонина на юбилейном «Мемориале Знаменских»

С 30 июня по 1 июля в Жуковском, на стадионе «Метеор», прошли крупные соревнования по легкой атлетике.

В «Мемориал братьев Знаменских» приняли участие более 300 спортсменов со всей России. Участники соревновались в 25 дисциплинах.

Внимание якутских любителей легкой атлетики, безусловно, было приковано в секторе толкания ядра у мужчин, где выступал представитель нашей республики Максим Афонин. Воспитанник заслуженного тренера России Николая Колодко в итоге занял второе место, уступив первенство третьему номеру российской команды Константину Лядусову. При этом для золотой медали Афонину не хватило буквально десяти сантиметров. Результат Лядусова — 19.84 м, у Афонина — 19.75 м. Замкнул тройку лидеров Илья Березуцкий, отправивший снаряд на 17.00 м.

В секторе толкании ядра у женщин сегодня не было равных Анне Авдеевой, которая в своей лучшей попытке отправила снаряд на 17.61 м. Второе место заняла Ирина Тарасова, ее результат — 17.51 м. Бронзу турнира завоевала Евгения Соловьева (17.08 м).

«Мемориал братьев Знаменских», посвященный выдающимся бегунам 1930-х годов XX века Георгию и Серафиму Знаменским, прошел уже в 60-й раз. Победители в каждой дисциплине получили денежный приз в размере 20000 рублей.