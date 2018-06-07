Серебряная неделя Киэргэ!

В преддверии национального праздника «Ысыах Туймаады», с 8 по 17 июня ювелирная компания «Киэргэ» проводит Серебряную неделю.

В эти дни горожане и гости столицы могут приобрести со скидкой до 40% разнообразные украшения россыпи коллекций из серебра в национальном стиле, с якутскими бриллиантами, драгоценными и полудрагоценными камнями. В фирменном магазине «Киэргэ» можно подобрать как новинки ювелирной моды, изделия массового спроса, так и эксклюзивные, дизайнерские серебряные украшения.

Каждый покупатель Серебряной недели участвует в розыгрыше ценных призов, где главный приз — нагрудное украшение илин кэбиhэр! Розыгрыш состоится во время благотворительного вечера в помощь девятилетнему Максиму Сашинову, страдающему детским церебральным параличом.

Приглашаем вас на благотворительный серебряный вечер с участием звезд якутской эстрады 23 июня в 18 час в местности Ус Хатын, туhулгэ №29.