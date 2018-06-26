Сенсационный партсписок КПРФ на выборы в Ил Тумэн!

Сегодня партконференция примет официальное решение.

Между тем, источник SakhaLife в аппарате партии сообщает, что партсписок будет довольно неожиданным. В партсписок на выборы в Ил Тумэн войдут Виктор ГУБАРЕВ, Савва МИХАЙЛОВ и Надежда АНДРОСОВА (АНАБАРСКАЯ).

Два первых лица в списке медийные и известные. Виктор Николаевич – региональный лидер КПРФ, вице-спикер Ил Тумэна, его присутствие логично и вопросов не вызывает.



Савва МИХАЙЛОВ – молодежный лидер, замминистра по делам молодежи и семейной политике. В последние годы, на взгляд со стороны, отдалялся от партии.



А кто такая Надежда Андросова? SakhaLife выяснил, что Надежда является председателем Молодежного Совета Ассоциации долган республики, зампредом Молодежной Ассамблеи народов Якутии. Яркая представительница коренных малочисленных народов Севера. Помимо этого она предприниматель и многодетная мать. В прошлом году участвовала во Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Таким образом, коммунисты учли национальный состав: славянин, саха и представитель КМНС. Учтен так же возрастной и гендерный состав. КПРФ учла некоторую усталость электората от постоянных лиц, и ввело новых фронтменов.

Так же в коммунисты идет широким фронтом в Ил Тумэн и в Якутскую городскую Думу. В списке известные спортсмены, журналисты и общественники. КПРФ претендует на то, чтоб стать второй политсилой в Якутии.