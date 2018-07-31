Сенокосные угодья в Абыйском районе могут уйти под воду

На реке Индигирка повышается уровень воды. Сенокосные угодья, расположенные у села Бела Гора Абыйского района Якутии, могут оказаться под водой. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Из-за обильных осадков продолжается повышение уровней воды от 0,1 до 0,6 м за сутки. В ближайшие сутки у гидропоста Индигирский уровень воды ожидается 560 — 570 см над нулем поста, что превысит отметку выхода воды на пойму на 10 — 20 см. Высока вероятность подтопления пониженных участков сенокосных угодий», — сообщают в УГМС.

Неблагоприятная отметка на данном участке составляет 550 см.

В Абыйском районе в этом году должны заготовить 1 923 тонн сена. По состоянию на 20 июля в районе заготовлено 98 тонн сена.