Семья в Якутии приютила осиротевшего лосенка

В конце мая семья Рожиных из села Алысардаха Верхоянского улуса приютила лосенка. Отец с сыном нашли одинокого и голодного детеныша в лесу. Теперь Рожины ломают голову, как поместить в коровник лосенка, который растет буквально по часам.

«Мы с отцом на лошадях шли по лесу друг за другом. Вдруг из-за дерева показался маленький лосенок. Он весь дрожал, был ослаблен. Скорее всего, его мать задрали волки или медведь. Укутав найденыша потеплее, привезли его в село на моторной лодке, — вспоминает день необычной находки Владислав Рожин, — Содержим его вместе с телятами и двумя жеребятами, которые, к сожалению, тоже осиротели».

За лосенком с удовольствием ухаживает сестра Владислава Катя.

«Назвали его Бээчэй. Сперва кормили его только из соски теленка, а потом он стал щипать траву, очень любит отруби и, конечно же, никогда не отказывается от молока», — поделилась школьница.

Изначально лосенка хотели отправить в зоопарк «Орто дойду», но село Алысардах находится в труднодоступном месте. Так что транспортировка животного — довольно сложный вопрос. За лето Бээчэ на хорошем питании и уходе здоров вырос, и Рожины очень переживают, что рослый питомец не поместится в коровнике. Природоохранная инспекция Верхоянского улуса пообещала семье помочь с содержанием.