Семья Петровых проголосовала за процветание Якутска

Жители Якутска сегодня участвуют в предварительном голосовании за кандидатов для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» на должность главы города на сентябрьских выборах. От самой большой партии страны на пост главы должен быть выдвинут самый достойный кандидат, заслуживший доверие горожан.

Символично, что день предварительного голосования совпал с празднованием Дня семьи, любви и верности. Крепкая семья – это основа государства.

ПЕТРОВЫ – многодетная семья, победители республиканского конкурса «Городская семья-2018». У семьи пятеро детей. Андрей Данилович работает учителем начальных классов и национальной культуры в школе № 2, Алена Вячеславовна – медик в детском саду «Лингва».

«С каждым годом условия жизни в Якутске становятся лучше, многое создается для детей. Чтобы город и дальше процветал, нам, всем вместе, надо выбрать достойного кандидата. В людях должно быть патриотическое сознание, воспитанное с детства. Поэтому мы сегодня пришли голосовать всей семьей, чтобы показать младшим детям пример. Старшей дочери исполнилось 18, и она тоже сегодня проголосовала. Желаем всем, особенно молодежи, семейного счастья и побольше детей, чтобы население нашей республики и страны росло», — сказали Алена и Андрей Петров.