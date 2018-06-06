Семья из Норвегии с маленькими детьми путешествует по Якутии на велосипедах

Якутия манит все больше туристов, желающих познать жизнь и быт неизведанного сурового края. Уже несколько месяцев на севере Якутии гостит семья туристов из Норвегии. Несмотря на маленький возраст сыновей, перемещаются они между населенными пунктами Заполярья на велосипедах.

Молодая семья с двумя детьми еще в апреле прилетела в село Саккырыр Эвено-Бытантайского улуса. Главной целью их поездки было пожить жизнью местных оленеводов. С успехом претворив в жизнь задуманное, вдоволь пообщавшись с северными жителями, супруги из Норвегии решили держать путь в заполярное Верхоянье.

Теперь их задача – познать жизнь и быт коневода, увидеть янскую породу якутских лошадей. Еще в Якутске семья запланировала велосипедное путешествие. Приобрели для себя и сыновей двухколесный транспорт. Из Саккырыра в Батагай каждый на своем велосипеде тронулись в путь.

Заморских гостей в Верхоянье приютила в своей квартире сельская учительница Нина Божедонова. «Зовут супругов Йохан и Ким. Оба они — медицинские работники. С гостями я общаюсь с помощью «переводчика» сотового телефона, ручки с листом (объясняемся рисунками) и жестами. Ничего, понимаем друг друга с полуслова. Да и Йохан довольно сносно говорит по-русски«, — рассказывает Нина Николаевна.

Норвежские туристы три дня ехали на велосипедах до Батагая. Поскольку детки маленькие, проехав по 10 км, останавливались на ночевку. Палатку, спальные мешки и провизию они возят собой. Семья к таежной жизни привыкшая. Когда малому было три года, они объехали на велосипедах вчетвером всю Монголию. Йохан был в Аргентине, Непале, Исландии, на Эльбрусе. Иногда брал с собой детей и жену. Немного отдохнув от поездки в Якутии, отец семейства собирается с друзьями уехать покорять горные вершины в очередную страну.

Диких зверей они не боятся, но для самозащиты у них наготове специальный газовый баллон. Кстати, в пути они видели медведя.

В Доме Арчы села Борулах Верхоянского района общественники организовали встречу с норвежской семьей. В школе к Международному Дню детей устроили соревнования по национальным видам спорта. Мальчишкам из Норвегии очень полюбились такие состязания, как кылыы, тутум эргиир и мас-рестлинг.

Вчера семейство, договорившись с провожатым, пошли пешком на участок «Баахтаах», что находится в 8-и км от села Борулах. Там базируется бригада коневодов. Затем, немного погостив в Борулахе, заморские гости улетят обратно в Якутск и оттуда – домой.