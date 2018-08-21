Семья Ивановых отметила золотую свадьбу

Ветеран Верхневилюйского РЭС Гаврил Егорович Иванов и его супруга Валентина Семёновна 18 августа отпраздновали 50-летие совместной жизни.

Этот знаменательный день они провели в кругу родных, друзей и бывших коллег. В отделе ЗАГС на торжественной церемонии юбилярам вручили свидетельство о золотой свадьбе. Целый день в их адрес звучали искренние, тёплые поздравления, пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви, семейного благополучия.

Мало кому даровано счастье встретить золотую дату вместе. Наши юбиляры рядом, рука об руку, прошли все эти годы, вместе строили общую судьбу. Они – яркий пример верности, преданности друг другу и однажды избранному делу.

Гаврил Егорович – наш уважаемый ветеран, электромонтёр с 41-летним стажем, почётный энергетик РФ, заслуженный работник Минтопэнерго РФ, ветеран энергетики и энергостроительства. Почётный донор СССР. В самый первый раз он сдал для жены, потерявшей много крови во время родов. С тех пор служил донором на протяжении 20 лет, не ради благодарности и звания, а просто потому, что хотел помогать людям. Себя Гаврил Егорович считает счастливым человеком.

«Оставшись сиротой, выбился в люди. Познал радость труда, почёт и уважение. Счастлив в семье, благодарен супруге за то, что всю жизнь вместе», — признаётся ветеран.

Валентина Семёновна – прекрасный педагог, работала учительницей начальных классов. Ветеран педагогического труда, почётный работник образования РС(Я), почётный гражданин Верхневилюйска. Она была и остаётся для мужа надёжным тылом, крепкой опорой. Гаврил Егорович дважды перенёс инфаркт, затем инсульт, но не теряет вкуса к жизни благодаря неустанным заботам Валентины Семёновны.

Пример верности, преданности, трудолюбия супруги подают в первую очередь своим детям и внукам. У Ивановых трое детей, семеро внуков и один правнук. Сыновья пошли по стопам отца – в энергетику. Егор Гаврильевич работает мастером Эльгяйского сетевого участка Сунтарского РЭС, Пётр Гаврильевич – начальником Айхальского РЭС Западных электрических сетей Якутскэнерго. Дочь Анна Гаврильевна – воспитатель в детском саду.

«Жизнь нашей семьи всегда была тесно связана с энергетикой. Мы жили в квартале энергетиков, до сих пор родители там и живут. Отец брал нас с собой на работу, и мы с малых лет знали, откуда берётся электричество, сколько труда надо вложить, чтобы её получить. Мы, дети, благодарны родителям за верный путь в жизни, за то, что привили нам любовь к труду, к родному краю, понятия доброты, честности, преданности. Мы от всей души желаем, чтобы они были в добром здравии и еще долгие годы оставались с нами», — говорит Пётр Гаврильевич.

Для золотых юбиляров секрет семейного счастья прост: любовь, уважение, взаимопонимание, любовь к детям, внукам. Каждый новый день они встречают с благодарностью за то, что жизнь продолжается, принося всё новые радости и заботы.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.