Семья Габышевых приняла участие в акции «Папа может, сын поможет!»

1 июня, в Международный день защиты детей, председатель Лиги отцов Якутии Айхал ГАБЫШЕВ вместе с сыном Айталом принял участие в акции «Папа может, сын поможет!», реализуемого в рамках направления «Цветущий Якутск» Года добра.

Напомним, что эстафету семье Габышевых передала семья первого заместителя главы города Якутска по городскому хозяйству Дмитрия САДОВНИКОВА.

Айхал Иванович вместе с сыном и другими отцами республики, по своей личной инициативе оказали помощь коллективу детского сада №21 «Кэнчээри». К акции, помимо семьи Габышевых, с радостью присоединились порядка 50 отцов, состоящих в Лиге отцов республики.

«В рамках акции «Папа может, сын поможет!», мы организовали субботник по очистке территорию детского сада «Кэнчээри» от бытовых отходов и мусора, убрали старые цветочные клумбы и автошины, навели порядок в детской площадке, выкопали торчащие из-под земли старые трубы, чтобы детям и родителям было удобно ходить. На этом наша акция не завершается, мы надеемся еще раз прийти сюда для проведения не менее важных работ по благоустройству. Для проведения акции, мы неслучайно выбрали территорию этого детского сада, так как мой сын Айтал является воспитанником этого дошкольного учреждения. Эстафету мы передаем заместителю председателя Правительства РС (Я) Михаилу ГУЛЯЕВУ. Надеемся, что семья Гуляевых поддержит нашу инициативу и передаст эстафету уже следующим участникам акции», — отметил Айхал Иванович.

Коллектив детского сада и родители выражают огромные слова благодарности семье Габышевых и членам Лиги отцов республики за оказанную адресную помощь в благоустройстве территории дошкольного учреждения.

«Мечта сбылась! Отцы нам очень помогли, они не только убрали территорию нашего детского сада, но помогли с демонтажем ненужных малых архитектурных форм, облагородили общий вид», — отмечает заместитель заведующей детского сада «Кэнчээри» по административно-хозяйственной работе Ирина ТАРАСОВА.