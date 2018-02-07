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Семнадцать борцов Якутии стали обладателями путевок на чемпионат России

В столице Южной Якутии завершился чемпионат Дальнего Востока по вольной борьбе. Соревнование носило отборочный характер — разыгрывались путевки на чемпионат России, который состоится в Кемерово. Желанный билет на главное соревнование страны получили 17 представителей якутской школы борьбы.

Дальневосточный чемпионат не отличился полными трибунами зрителей, но подарил немало ярких побед молодых борцов над более опытными. Если в прошлом году сборная завоевала шесть золотых медалей, то нынче на их счету — восемь.

В категории до 57 кг первое место чемпиона республики Арыйаана Тютрина было вполне ожидаемо, а выход в финал его соперника Егора Потапова мало кто предрекал. Юный воспитанник Училища олимпийского резерва продемонстрировал солидную физическую форму, выиграв на своем пути у призера первенства мира среди кадетов Максима Заморщикова, чемпиона первенства мира среди юношей Алексея Копылова и победителя чемпионата ШВСМ Федора Постникова.

Невозмутимо выступил на чемпионате двукратный финалист Коркинского турнира Эдуард Григорьев (до 61 кг). В финале он со счетом 5:0 выиграл у Айхаана Антонова, который заработал двумя проходами и пассивной борьбой соперника.

До 65 кг Иван Ефремов в финале сенсационно одержал победу над чемпионом России Егором Пономаревым. При счете 4:4 за пять секунд до конца схватки Ефремов совершил удачный проход в ноги и бросок на два балла.

Чурапчинец Константин Власов (до 70 кг) подтвердил свое лидерство не только в республике, но и на Дальнем Востоке. В борьбе за «золото» он не оставил шансов хорошо проявившему себя на данном соревновании Ивану Барашкову.

Из гостей дальневосточный ковер покорили Максим Дымченко (до 79 кг) из Амурской области и Шамиль Абдурахманов (до 86 кг) из Сахалина.

В самой тяжелой весовой категории торжествовал устьалданец Евгений Алексеев. Прошлогодний чемпион ДФО давно не появлялся на борцовском ковре, и его возвращение принесло ему очередную золотую медаль.

«Произошло много сенсаций, молодые борцы сделали хорошую заявку на сезон, среди них отмечу Ивана Барашкова, Егора Потапова. Среди тяжеловесов наши ребята тоже отлично себя проявили. Главное, с этого соревнования мы определили обладателей путевок на чемпионат России. Старший тренер команды Владимир Кириллин отберет сборную и в скором времени начнет подготовку к важному старту», — поделился первый заместитель министра спорта Якутии Семен Чердонов.

Знаменитый борец Кузьма Сивцев вновь выиграл чемпионат Дальнего Востока
Он отметил, что нужно развивать чемпионат Дальнего Востока. Если сборная Якутии приезжает в Нерюнгри полным составом, то из других регионов борцы заявлены не во всех категориях.

«Спорткомплекс «Шахтер» принадлежит министерству спорта. Здесь ежегодно проходят Всероссийский турнир на призы Петра Юмшанова, чемпионат Дальнего Востока. Поэтому мы хотим подготовить его так, чтобы можно было проводить турниры по вольной борьбе на более высоком организационном уровне», — заключил он.

Видео: Финальные схватки чемпионата Дальнего Востока по вольной борьбе

Победители и призеры чемпионата Дальнего Востока по вольной борьбе:

Весовая категория до 57 кг:1 место — Арыйаан Тютрин (Якутия);

2 место — Егор Потапов (Якутия);

3 место — Алексей Копылов (Якутия);

3 место — Георгий Окороков (Якутия);

 Весовая категория до 61 кг:1 место — Эдуард Григорьев (Якутия);

2 место — Иван Барашков (Якутия);

3 место — Петр Павлов (Якутия);

3 место — Христофор Потапов (Якутия);
Весовая категория до 65 кг:1 место — Иван Ефремов (Якутия);

2 место — Егор Пономарев (Якутия);

3 место — Роман Михайлов (Якутия);

3 место — Вячеслав Ефремов (Якутия);

 Весовая категория до 70 кг:1 место — Константин Власов (Якутия);

2 место — Иван Барашков (Якутия);

3 место — Тимур Николаев (Якутия);

3 место — Владимир Данилов (Якутия);
Весовая категория до 74 кг:1 место — Софрон Софронов (Якутия);

2 место — Айсен Копырин (Якутия);

3 место — Андрей Демьянов (Якутия);

 Весовая категория до 79 кг:1 место — Максим Дымченко (Амурская область);

2 место — Алексей Ефимов (Якутия);

3 место — Максим Любянецкий (Якутия)
Весовая категория до 86 кг:1 место — Шамиль Абдурахманов (Сахалинская область);

2 место — Игорь Софронеев (Якутия);

3 место — Семен Аммосов (Якутия);

 Весовая категория до 92 кг:1 место — Кузьма Сивцев (Якутия);

2 место — Батраз Персаев (Сахалинская область);

3 место — Василий Винокуров (Якутия);

3 место — Ньургун Сергин (Якутия);
Весовая категория до 97 кг:1 место — Сергей Семенов (Якутия);

2 место — Андрей Аронов (Якутия);

3 место — Марк Волков (Амурская область);

 Весовая категория до 125 кг:1 место — Евгений Алексеев (Якутия);

2 место — Виталий Тимофеев (Якутия);

3 место — Никита Хабаров (Якутия).
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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/semnadtsat-bortsov-yakutii-stali-obladatelyami-putevok-na-chempionat-rossii/
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