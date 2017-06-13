Семинар-совещание финансовых работников Дальневосточного округа

16 июня 2017 г. в г. Якутске состоится расширенный региональный семинар — совещание финансовых работников в Дальневосточном федеральномо круге «Эффективное управление общественными финансами», с участием более 400 участников. В качестве слушателей в работе семинара примут участие органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия), Амурской области, Приморского и Камчатского краев,с подведомственными учреждениями и финансовые органы муниципальных образований республики.

В работе семинара представлено 8 докладов-лекций по наиболее актуальным в настоящее время вопросам нормативно-правового регулирования и информационного обеспечения бюджетного процесса, изменениям процедур по рассмотрению, составлению, утверждению и исполнению бюджета и бюджетной классификации.С докладами выступят представители Министерства финансов Российской Федерации и ведущих российских компаний в сфере информатизации бюджетного процесса «Кейсистемс» и «Р.О.С.Т.У.».

О поправках в законодательстве, учитывающие опыт заключения соглашений о предоставлении субсидий в 2017 году, порядок расчета суммы бюджетного нарушения субъектом РФ доли софинансирования, об общих требованиях к НПА, регулирующим порядок предоставления субсидий из бюджетов некоммерческим организациям расскажет Татьяна Саакян, директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России. С докладом по актуальным вопросам правового регулирования бюджетных отношений выступит Марат Шамьюнов, заместитель директора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России. По концептуальным основам учета и отчетности государственных финансов в свете новых федеральных стандартов поведает Татьяна Фетисова, ведущий эксперт отдела методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина России. Также запланированы доклады по реализации 172-ФЗ, взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, по созданию автоматизированной информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в целях реализации основных положений 44-ФЗ и т.д.

За время работы семинара организаторы совещания представят презентации по наиболее актуальным и перспективным направлениям развития информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами, информационного обеспечения бюджетного процесса. Модераторы семинара – министр финансов Якутии Валерий Жондоров, первый заместитель министра финансов республики Павел Багынанов. В работе расширенного совещания планируется участие председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Евгения Чекина.

Организатором расширенного регионального семинара в ДВФО является Министерство финансов Республики Саха (Якутия)