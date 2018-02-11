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Спорт
10 февраля 2018, 19:47
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Семикратного чемпиона Игр Дыгына Ивана Белолюбского проводили из большого спорта

В «Триумфе» 10 февраля во время проведения Республиканского турнира по национальному многоборью «Кубок чемпиона» на призы Ивана Белолюбского состоялась торжественная церемония проводов из большого спорта семикратного чемпиона Игр Дыгына, почётного мастера спорта по национальным видам спорта, заслуженного работника физической культуры и спорта РС (Я) Ивана Белолюбского.

Выступая со словами поздравления имени Главы Якутии Егора Борисова и руководства республики, руководитель Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Фёдор Борисов наградил Ивана Белолюбского Знаком отличия «Гражданская доблесть».

Фёдор Борисов отметил, что издревле народ саха гордился своими чемпионами, а победитель якутского многоборья обладает особым статусом, всегда пользуется всеобщим почётом и уважением у якутян.

Руководитель Администрации выразил искреннюю благодарность человеку, который внёс большой личный вклад в популяризацию и развитие национальных видов спорта. «Иван Прокопьевич Белолюбский – легендарный якутский спортсмен, семикратный победитель Игр Дыгына, двукратный чемпион Игр Манчаары, тренер спортивного комплекса «Боотур», – подчеркнул Фёдор Борисов под аплодисменты многочисленных поклонников таланта спортсмена-многоборца.

«Своими достижениями Вы очень высоко подняли планку, для многих стали примером того, как жить, как бороться и побеждать. Спорт был и является делом всей вашей жизни. Я уверен, что Вы успешно продолжите спортивную деятельность уже в качестве тренера, будете приносить пользу своей республике и своему народу», – сказал он, обращаясь к Ивану Белолюбскому.

Фёдор Борисов пожелал лучшим многоборцам республики, которые принимают участие в Республиканском турнире по национальному многоборью «Кубок чемпиона» на призы Ивана Белолюбского, благородных схваток и красивых побед.

Ивана Белолюбского поздравили спикер парламента республики Александр Жирков, президент Ассоциации национальных видов спорта, председатель Конституционного суда РС (Я) Александр Ким-Кимэн, глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов и другие.

 

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Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Фото Айаала Черноградского, ЯСИА.
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