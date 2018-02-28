Семикнижье духовного достояния сунтарцев

Творческий десант сунтарцев презентовал в историческом зале библиотеки имени Пушкина сборник фольклорного наследия своих предков в семи томах. Землячество славящегося народными сказителями улуса поделилось с собравшимися воспоминаниями о недавно проживавших с ними в бок о бок легендарных исполнителях якутского песнопения «тойук» и эпического произведения «олонхо».

Поэтическое наречение «Сунтар – земля олонхо» у представителей других улусов республики ожидаемо вызывает ревностное недоумение: это, мол, вся Якутия и есть земля олонхо, а вы с чего вдруг приписали себе творческие лавры? Но, как поясняют непререкаемые «асы» местной журналистики, сочетание «земля олонхо» зазвучало в отношении певучих сунтарцев в еще «глубокое советское» время. Позже, в наши рыночные дни, туристско-имиджевый слоган «земля олонхо» заработал уже на всю республику.

В семи книгах сборника опубликованы знаковые произведения народного творчества без новомодных украшательств, в строгой, насколько это возможно, научной достоверности – будь это текст олонхо из уст самого сказителя или одежда состоятельных дам начала 20-го века.



Яркое место в издании занимает олонхо «Ого Тулаайах бухатыыр» (Богатырь Сиротка) прославленного сунтарского сказителя Алексея АМВРОСЬЕВА. Базовые для классической западной философии извечные вопросы «Кто я такой?» и «Для чего мне дана жизнь?» задаются героем якутского эпоса на протяжении всего произведения. Дочь олонхосута Капитолина АМВРОСЬЕВА-ИВАНОВА отметила, что при жизни отца советские издательства чинили самые изощренные препятствия, чтобы не печатать его произведения. И что только когда он, осознавая всю безысходность своего положения, согласился сочинить оду во славу компартии, они напечатали первую книжку Алексея Амвросьева «Махтал» – разумеется, с «одой партии» на первой странице.

Настоящую культурную экспансию со стороны сунтарцев испытывают столичные жители в последние несколько лет – это и масштабное издание «Раритеты Якутии: Сунтарский улус», фотоальбом знаменитого Эльгяйского музея природы и множество частных изданий об уникальных личностях Сунтарской земли. Одно печалит – увидеть эти книги возможно только в крупных библиотеках, тираж у подобных изданий мизерный – в силу экономного расходования бюджетных средств на культуру.