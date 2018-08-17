Семейный скандал перерос в уголовку

В ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение из районной больницы о госпитализации 35-летней местной жительницы. Медики диагностировали у женщины перелом челюсти.

Проверкой, проведенной службой участковых уполномоченных полиции установлено, что телесное повреждение женщине нанес муж. Выяснилось, что муж пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, на что жена сделала ему замечание.

Далее бытовая ссора, возникшая на почве пьянства мужа вылилось в госпитализацию жены и возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» в отношении мужа.

Подозреваемый был задержан полицейскими по месту жительства знакомого, где скрывался после содеянного.