АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-34
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.95
 75.15
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.11.2018, 17:10
Общество
Федеральная дорога «Вилюй» будет проложена через Вилюйск
22.11.2018, 17:00
Якутск
Депутаты приняли бюджет Якутска на 2019 год
22.11.2018, 16:50
Культура & Образование
Программа Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
22.11.2018, 16:40
Общество
Анонс
Как в Якутске отметят Международный день инвалидов
22.11.2018, 16:30
Красота & Здоровье
Почему нужна вакцинация против пневмококковой инфекции
22.11.2018, 16:20
Общество
Успей принять участие в акции ко Дню рождения Алмазэргиэнбанка: Стань счастливым обладателем iPhoneXS!
22.11.2018, 16:10
Экология
Минэкологии вновь проверяет Вилюй и Ирелях
22.11.2018, 16:00
Культура & Образование
Семейные чтения Ойунского могут принести победу в конкурсе
22.11.2018, 15:46
Судебная хроника
Вынесен приговор убийце трехкратного чемпиона мира по кик-боксингу Иннокентия Макарова
22.11.2018, 15:40
Общество
Для реконструкции моста на трассе «Лена» понадобилось изменить категорию земель
22.11.2018, 15:30
Культура & Образование
Чысхаан и Хаарчаана открыли премьерный показ фильма «Ёлки
22.11.2018, 15:10
Спорт
Видео
Обливания водой и силовые тренировки: Как мас-рестлеры из Германии готовились к чемпионату мира
22.11.2018, 15:00
Культура & Образование
Якутская ГСХА и Монгольский государственный аграрный университет обсудили перспективы сотрудничества
22.11.2018, 14:50
Культура & Образование
К 110-летию М.И. Эверстова в Институте развития образования прошли юбилейные мероприятия
22.11.2018, 14:40
Общество
В Якутске пройдет Декада инвалидов
22.11.2018, 14:23
Судебная хроника
Резонанс
Убийцу спортсмена Иннокентия Макарова приговорили к 9 годам колонии строгого режима
22.11.2018, 14:03
Судебная хроника
Жительнице Нерюнгри заменили исправительные работы на лишение свободы
22.11.2018, 13:45
Сахалыы
Чурапчылар ыллыыллар
22.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Названо неожиданное преимущество ранней седины
22.11.2018, 13:15
Судебная хроника
Житель Якутии угрожал полицейскому убийством
22.11.2018, 13:00
Экология
В Горном улусе появились юные лесоводы
22.11.2018, 12:47
Якутск
Позитив
На главной елке Якутска будет новый наряд
22.11.2018, 12:31
Происшествия
МВД Якутии: Родители, будьте бдительны!
22.11.2018, 12:18
Якутия
В Якутии к решению проблем обманутых дольщиков будут подключены главы районов и депутаты
22.11.2018, 12:12
Спорт
Команда Нюрбинской ЦРБ – прорыв налицо!
22.11.2018, 12:01
Экономика
Налоговая инспекция рассказала о новых изменениях
22.11.2018, 11:53
Экономика
Интервью
Василий Шимохин: «Железные дороги Якутии» работают по новым, более низким тарифам
22.11.2018, 11:47
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 22 ноября
22.11.2018, 11:31
Экономика
Сахатранснефтегаз: доставляем тепло природного газа, сохраняя родную природу
22.11.2018, 11:24
Судебная хроника
Резонанс
Назначена дата суда над депутатом Румянцевым
22.11.2018, 11:19
Финансы
Алмазэргиэнбанк вошел в топ-40 российских банков по объему ипотечного кредитования
22.11.2018, 11:05
Происшествия
Резонанс
Оленеводы, дрейфовавшие на льдине, госпитализированы
22.11.2018, 11:02
Желток
Instagram
У жгучей блондинки якутского шоу-биза произошло радостное событие
22.11.2018, 10:47
Происшествия
Неисправный «Москвич» украли, чтобы продать на запчасти
22.11.2018, 10:26
Красота & Здоровье
Отдых с пользой для здоровья в санатории «Абырал»
22.11.2018, 10:11
Происшествия
У спящей консьержки украли сумку с деньгами
22.11.2018, 9:58
Экология
Фотофакт
В Якутии подсчитали белых медведей
22.11.2018, 9:41
Судебная хроника
Арестованное имущество должника реализовано на торгах
22.11.2018, 9:27
Происшествия
За минувшие сутки в Якутии произошло четыре пожара
22.11.2018, 9:16
Экология
Прогноз погоды в Якутске на четверг
22.11.2018, 9:02
Культура & Образование
Фильм «Царь-птица» завоевал Гран-при международного фестиваля!
22.11.2018, 9:00
Политика
Резонанс
Народный депутат: перспективы АЛРОСА станут весьма туманными
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
22.11.2018, 1:54
Культура & Образование
Экстра
Организаторы концерта Си Си Кэтч быстро нашли замену МакSим
22.11.2018, 1:19
Культура & Образование
Позитив
Вечно синее: В Красноярске открывается выставка якутской художницы
22.11.2018, 0:52
Экономика
Facebook
СахаЧай теперь и в сети супермаркетов «Алмаз»
22.11.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения постпреда, архиепископа, депутата, политика и коуча
22.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Четверг 22 ноября 2018
21.11.2018, 21:55
Культура & Образование
Зарплата педагогов дошкольных образовательных организаций увеличится
21.11.2018, 21:41
Экономика
На Дальнем Востоке снизят процентную ставку ипотеки для семей с детьми
21.11.2018, 21:25
Желток
Якутская певица вернулась на родину
21.11.2018, 21:02
Желток
Огромный билборд с фото якутской певицы повесили в Индии
21.11.2018, 20:44
Светская хроника
Как можно проголосовать за нашу Наташу Строеву. Новые фото с Мисс Мира
21.11.2018, 20:31
Спорт
Лыжники из Якутии вошли в список кандидатов сборной России
21.11.2018, 20:15
Официально
После трех лет пользования «дальневосточным гектаром» необходимо подать декларацию
21.11.2018, 19:56
Происшествия
УФСИН сообщает: «Виновник ДТП в Булгунняхтахе не является уже нашим сотрудником»
21.11.2018, 19:51
Спорт
Николай Охлопков: «Следующая цель – чемпионат Европы»
21.11.2018, 19:36
Путешествия
Не проспите Новый Год! У нас самая лучшая цена на встречу Нового Года в Париже
21.11.2018, 19:25
Экономика
О работе выездной кассы Теплоэнергосервис в г. Ленск
21.11.2018, 19:07
Экология
Сибирские ученые предложили Якутии малые и возобновляемые источники энергии
21.11.2018, 18:49
Политика
В структуре администрации Якутска сократили количество заммэров
21.11.2018, 18:19
Спорт
Человек, без которого мас-рестлинг точно не был тем же, что сейчас
21.11.2018, 18:04
Общество
ГИБДД дежурит на переправе
21.11.2018, 17:56
Происшествия
В Сунтаре 10-летний мальчик спас из огня четверых детей
21.11.2018, 17:40
Культура & Образование
Студентка ЯГСХА награждена дипломом 1 степени международной конференции
21.11.2018, 17:30
Происшествия
Мужчина выронил кошелек. Нашедшему его теперь придется отвечать перед судом
21.11.2018, 17:20
Происшествия
Женщина расправилась с ревнивцем
21.11.2018, 17:13
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Булгунняхтахе — сотрудник УФСИН. Возбуждено уголовное дело
21.11.2018, 17:01
Происшествия
Грабитель-рецидивист напал на женщину
21.11.2018, 16:49
Общество
Школа №35 будет сдана 25 декабря
21.11.2018, 16:37
Якутия
Рассмотрен вопрос создания в Якутии круглогодичного детского центра отдыха «Полярная звезда»
21.11.2018, 16:23
Происшествия
СК назвал предположительную причину пожара, в котором погибли дети
Архив новостей
Культура & Образование
22 ноября 2018, 16:00
118

Семейные чтения Ойунского могут принести победу в конкурсе

С 12 ноября по 3 декабря 2018 года принимаются заявки на участие в республиканском семейном конкурсе «Читаем Ойунского».

Конкурс посвящен 125-летию со дня рождения основоположника якутской литературы Платона Ойунского и проходит в рамках социального проекта «Читающая семья – читающая нация». Целью мероприятия является популяризация краеведческой поэтической классики среди детей и их родителей, содействие их творческому самовыражению.

На конкурс принимаются видеоролики, на которые заснято семейное чтение поэтических произведений П. А. Ойунского на русском или якутском языках.

Организаторы конкурса – Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Управа Октябрьского округа г. Якутска, детское издательство «Кэскил» имени Н. Е. Мординова – Амма Аччыгыйа.

Принять участие в конкурсе могут любые семьи, проживающие на территории Республики Саха (Якутия). Жюри будет оценивать выразительность, оригинальность, эмоциональность и артистичность чтения.

Награждение победителей состоится 5 декабря 2018 г. в 15:00 в Историческом здании Национальной библиотеки РС (Я) по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 40.

Источник: Национальная библиотека РС(Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
17.11.2018, 16:42
Желток
Фотофакт
В Якутии был добыт ужасающий заяц-мутант
16.11.2018, 9:00
Желток
Эксклюзив
Старая якутская тусовка — 2
17.11.2018, 16:26
Общество
Штрафы за незаконное рыболовство выросли в десять раз
20.11.2018, 15:06
Происшествия
Эксклюзив
На замминистра возбуждено уголовное дело? — Источник
21.11.2018, 9:57
Общество
Резонанс
Реакция бывшего Ил Дархана на заявление властей Якутии -«Надо жить по средствам»
19.11.2018, 10:51
Финансы
Резонанс
«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»
20.11.2018, 17:50
Красота & Здоровье
Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!
19.11.2018, 11:05
Происшествия
Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу
20.11.2018, 10:00
Экология
Анонс
Прием заявок на конкурс «Спасите мой двор от загрязнения» завершен
19.11.2018, 10:52
Происшествия
Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии
20.11.2018, 11:31
Происшествия
Микроавтобус со школьниками съехал в кювет
17.11.2018, 16:08
Спорт
Сегодня первый крупный старт якутского борца под флагом румынской сборной на ЧМ-2018
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экология
22.11.2018

Минэкологии вновь проверяет Вилюй и Ирелях

Якутия
22.11.2018

В Якутии к решению проблем обманутых дольщиков будут подключены главы районов и депутаты

Интервью
Экономика
22.11.2018

Василий Шимохин: «Железные дороги Якутии» работают по новым, более низким тарифам

Экономика
22.11.2018

Сахатранснефтегаз: доставляем тепло природного газа, сохраняя родную природу

Резонанс
Судебная хроника
22.11.2018

Назначена дата суда над депутатом Румянцевым

Резонанс
Происшествия
22.11.2018

Оленеводы, дрейфовавшие на льдине, госпитализированы

Instagram
Желток
22.11.2018

У жгучей блондинки якутского шоу-биза произошло радостное событие

Эксклюзив
Политика
22.11.2018

В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!