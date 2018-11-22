Семейные чтения Ойунского могут принести победу в конкурсе

С 12 ноября по 3 декабря 2018 года принимаются заявки на участие в республиканском семейном конкурсе «Читаем Ойунского».

Конкурс посвящен 125-летию со дня рождения основоположника якутской литературы Платона Ойунского и проходит в рамках социального проекта «Читающая семья – читающая нация». Целью мероприятия является популяризация краеведческой поэтической классики среди детей и их родителей, содействие их творческому самовыражению.

На конкурс принимаются видеоролики, на которые заснято семейное чтение поэтических произведений П. А. Ойунского на русском или якутском языках.

Организаторы конкурса – Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), Управа Октябрьского округа г. Якутска, детское издательство «Кэскил» имени Н. Е. Мординова – Амма Аччыгыйа.

Принять участие в конкурсе могут любые семьи, проживающие на территории Республики Саха (Якутия). Жюри будет оценивать выразительность, оригинальность, эмоциональность и артистичность чтения.

Награждение победителей состоится 5 декабря 2018 г. в 15:00 в Историческом здании Национальной библиотеки РС (Я) по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 40.