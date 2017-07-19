Семейная ссора закончилась поножовщиной

Инцидент, произошедший в п. Айхал Мирнинского района, иначе как «классикой жанра» семейно–бытовых правонарушений не назовешь: значительная доза алкоголя, внезапно возникший конфликт и итог – поножовщина.

Как сообщает пресс-служба регионального управления, в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило сообщение от фельдшера приемного покоя п. Айхал о том, что к ним обратился 43-летний местный житель с ножевым ранением.

В ходе следствия выяснилось, что ножевое ранение потерпевшему нанесла его 45-летняя супруга. Незадолго до этого подозреваемая находилась у своих друзей, где распивала алкогольные напитки. Недовольный тем, что она долго засиделась в гостях, за ней пришел ее супруг, тоже в состоянии алкогольного опьянения и велел ей быстро вернуться домой. Как только супруги переступили порог своей квартиры, пьяная ссора переросла в драку, где мужчина начал наносить побои своей жене. Защищаясь от побоев, женщина взялась за нож и нанесла им удар потерпевшему в правую ключичную область.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Полиция напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к непоправимым последствиям. Зачастую преступники совершив противоправное деяние оправдывают свое поведение действием алкоголя. Однако, алкогольное опьянение на момент совершения преступления не является оправданием. Каждый человек, переступивший черту закона, за содеянное понесет заслуженное наказание.