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2 августа 2018, 14:00
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Семейная пара из Якутска отметила 65-летний юбилей совместной жизни

«Управа Центрального округа» МКУ ГО «город Якутск» и Совет ветеранов округа 1 августа поздравили с 65-летием бракосочетания Николая Петровича и Степаниду МироновнуОлесовых.Руководитель Центрального округа Олег Неустроев поздравил юбиляров и вручил приветственный адрес с памятным подарком. От имени Совета ветеранов выступила председатель Варвара Дмитриева.

За долгую совместную жизнь Николай Петрович и Степанида Мироновна родили и воспитали семерых детей, поставили на ноги 14 внуков и помогают в воспитании многочисленных правнуков.

Степанида Мироновна отмечена знаком «Материнская доблесть», ветеран тыла, награждена знаком «Ударник коммунистического труда».

Николай Петрович военную службу в Великой Отечественной войне начал 1944г. командиром пулеметного отделения зенитного артиллерийского полка. Демобилизовался в 1951 году, награжден медалью «За Победу над Японией», кавалер орденов Отечественной войны 1,2 степени.     В ознаменовании 100-летия В.И.Ленина награжден знаком «За безупречную службу в органах МВД СССР», полковник в отставке.

После демобилизации с1952 по 1980 годы служил в органах внутренних дел, начинал с должности участкового уполномоченного милиции в Таттинском районе, проработав в РО МВД в Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском районах, дослужился до заместителя начальника уголовного розыска МВД Якутии.

В августе 2013 года Олесовы отметили бриллиантовую свадьбу. Занесены в Почетную книгу юбилейных свадеб отдела Управления ЗАГС по г. Якутску №1.

Николай Петрович и Степанида Мироновна в преклонном возрасте сохранили бодрость духа, оптимизм и с радостью делятся о жизненном опыте с молодым поколением, интересуются общественной жизнью округа и искренне переживают за родной округ и будущее г.Якутска.

От имени Центрального округа желаем Николаю Петровичу и Степаниде Мироновне крепкого здоровья, счастливой семейной жизни Вам и Вашим родным и близким! Пусть частыми гостями на пороге будут дети, внуки, правнуки, пусть Ваша любовь озаряет своим светом все Ваше окружение. Достатка, добрых благ и мира, долгих лет жизни Вам, дорогие наши ветераны!

Источник: якутск.рф.
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