Семен Винокуров освобожден от должности министра

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Винокурове С.В.» Освободить Винокурова Семена Викторовича от должности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ 19 июля 2018 года № 2763 Источник: https://www.sakha.gov.ru/

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