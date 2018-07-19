Семен Винокуров освобожден от должности министра

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О Винокурове С.В.»
Освободить Винокурова Семена Викторовича от должности министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в связи с переходом на другую работу.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
19 июля 2018 года
№ 2763
Источник: https://www.sakha.gov.ru/
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