Семье погибшего шахтера выплатят компенсацию

Семье шахтера, погибшего под завалом на шахте «Денисовская», руководство предприятия выплатит компенсацию, сообщил агентству «Интерфакс — Дальний Восток» министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. «Выплаты состоятся согласно коллективному договору. Завтра на рабочем совещании представитель компании доложит об этом. Там же будет утвержден размер компенсации», — сказал министр. Как сообщалось, в ночь на 29 ноября в Якутии произошло обрушение горной породы на шахте «Денисовская» (принадлежит ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК «Колмар»). Под завалами погиб 51-летний рабочий. Прокуратура и Следственный комитет Якутии проводят проверку. Источник: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=986927&sec=1672

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