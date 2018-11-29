Семье погибшего шахтера выплатят компенсацию

Семье шахтера, погибшего под завалом на шахте «Денисовская», руководство предприятия выплатит компенсацию, сообщил агентству «Интерфакс — Дальний Восток» министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.
«Выплаты состоятся согласно коллективному договору. Завтра на рабочем совещании представитель компании доложит об этом. Там же будет утвержден размер компенсации», — сказал министр.
Как сообщалось, в ночь на 29 ноября в Якутии произошло обрушение горной породы на шахте «Денисовская» (принадлежит ОАО УК Нерюнгри Уголь ГК «Колмар»). Под завалами погиб 51-летний рабочий.
Прокуратура и Следственный комитет Якутии проводят проверку.