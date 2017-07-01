Семье Мухоплевых, чей дом сгорел при пожаре, нужна помощь

В ночь на 29 июня в СОНТ «Сатал» дотла сгорел частный дом семьи Мухоплевых. Им чудом удалось спастись, но все документы и ценные вещи уничтожил огонь. Семье необходима помощь.

Трагедии удалось избежать благодаря маленькой племяннице, которая в тот день пришла к Мухоплевым в гости и осталась ночевать. Ночью девочка проснулась от того, что на ее руку упал уголек; открыв глаза, она увидела что прямо над ней горит потолок. Девочка разбудила родственников, и они вместе успели покинуть объятый огнем дом.

Спасаясь от огня, люди выбежали на улицу в чем были, не успев взять с собой документы и ценные вещи.

Последние четыре года Мухоплевы вкладывали в свое семейное гнездышко все средства и силы, здесь родился их долгожданный сын. Теперь необходимо все начинать с нуля. В данное время они временно проживают у родственников, семье очень нужна финансовая помощь.

Реквизиты для оказания помощи:

4874 1644 9113 7963 Газпромбанк

Евгений Александрович Мухоплев

6390 0276 9005 057552 Сбербанк (прикреплен к номеру 89243675626)

Наталья Дмитриевна Николаева (сестра Кюнней Мухоплевой)