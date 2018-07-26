Семь якутских мастеров-ветеранов отправились на чемпионат России по вольной борьбе

Якутская команда сегодня отправилась на чемпионат России по вольной борьбе среди мастеров-ветеранов в Смоленск. Об этом на своей страничке в instagram сообщил пресс-секретарь Федерации спортивной борьбы Якутии Николай Бястинов.

В чемпионате примут участие семь спортсменов: двукратный чемпион мира среди ветеранов Семен Соркомов (62 кг, 41-45, Момский), Евгений Дьячковский (62 кг, 35-40), мастер спорта РС(Я) по хапсагаю Алексей Некрасов (88 кг, 35-40, Якутск), Герасим Дьяконов (70 кг, 51-55, Якутск), двукратные призеры ЧМ Валентин Константинов (70 кг, 61-65, Горный) и Николай Григорьев (78 кг, 61-65, Верхневилюйский), а также четырехкратный медалист чемпионатов мира среди ветеранов Федот Соловьев (62 кг, 66-70, Якутск).

«Смоленская битва» состоится с 27 по 29 июля во Дворце спорта «Юбилейный». Соревнования пройдут в весовых категориях до 55-62, 70, 78, 88 и 100-130 кг. К участию допускаются ветераны с 35 лет и старше согласно международным правилам Объединенного мира борьбы (United world wrestling).