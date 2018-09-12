Селу в Таттинском улусе угрожает подтопление из-за прорыва дамбы

Прорыв дамбы водохранилища «Киэн Сысыы» угрожает подтоплению Баягинского наслега Таттинского района Якутии. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в администрации населенного пункта.

«Сегодня, 12 сентября в районе 12.00 часов прорвало дамбу водохранилища «Киэн Сысыы», расположенном в 3 км ниже по течению реки Баяга. Примерный объем водохранилища 2,5 тысяч кубометров. Возможно повышение уровня воды на территории Баягинского наслега, подтопление дворовых территорий», — сообщили телеканалу.

В данное время происходит увеличение прорана в теле дамбы и увеличение уровня воды выше по течению. На автодороге Томтор — Ытык-Кюель силами сотрудников муниципальной пожарной части №6 проведены работы по устройству временного моста на месте прорана.

Кроме того, на втором водохранилище «Миниктийэ» с 7.00 часов утра происходит отток воды по гребню плотины, имеется угроза образования прорана в теле дамбы. Силами местных жителей и администрации наслега сверху уложен слой полиэтилена для обеспечения сохранности плотины. При разрушении данной плотины также имеется угроза резкого повышения уровня воды в населенном пункте, подтопление дворовых территорий и домов.

«Сейчас внутри населенного пункта происходят работы по водоотведению с улиц, дворовых территорий», — сказали в администрации.