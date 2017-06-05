Сельское хозяйство: задачи с решениями

Содержание задачи со знаменателем профессии сельскохозяйственного направления это теория вероятностей? Нет. Теперь уже, когда молодые люди, да и старшее поколение владеет исконными секретами этого ремесла. Обыденные представления о ремесле, как об устаревшем в современном обществе явлении, немного устарели. Ведь в наше время продолжают появляться новые ремёсла, не новые в плане новизны, а новые по содержанию и качеству.

Якутская ГСХА на сегодня медиатор эпохи и времени. Возникновение сельскохозяйственной науки и образования должна восприниматься как мотивационно качественное восприятие отрасли. В ВУЗе многие годы работали выдающиеся люди. Благодаря трудам, которых, воспроизводится эволюция сельского хозяйства республики. И не только эволюция. Некоторые из их трудов актуальны по сей день.

Всего 70 научных и учебно-методических трудов оставил профессор В.С. Карпов. Как сейчас вспоминают ученики Карпова, Василию Семеновичу были присущи высокие морально-этические качества передовой якутской интеллигенции: гуманность, скромность, бережливость, доброжелательность, интерес к литературе и искусству, радость общения с друзьями и коллегами.

Сегодня, хотелось бы остановиться на одной его скромной работе -книге «Домашняя ферма». Она предназначена для членов добровольного общества садоводов, огородников и животноводов. Он как ученый-аграрий и крестьянский сын понимал, что крупномасштабное сельскохозяйственное товарное производство в условиях Крайнего Севера слишком затратно и экономически неэффективно. Поэтому в своей книге «Домашняя ферма» он щедро делится с читателем своими советами по технологии выращивания сельскохозяйственных культур и животных в условиях дачи или небольшого личного подсобного хозяйства в Центральной Якутии. Так как в наших условиях дача это не символ элитарности как в Центральной России, а выполняет больше аграрную функцию, и даже дело не в том, что население Якутска не смотря на быструю и недавнюю урбанизацию сохранило крестьянские корни. Куда более мощным стимулом дачно-аграрной деятельности горожан стал банальный вечный дефицит продуктов питания.

Бытовавший определенное время лозунг «покорять природу» оказался ложным в своей основе. Ее надо не покорять, а в ней жить, в нее «вписываться», ее беречь, под таким императивом Василий Семенович предложил в своих рекомендациях в книге «Домашняя ферма» почво- и влагосберегающее земледелие, учитывающим не только почвенные и климатические условия вечной мерзлоты, но также макро-, мезо- и микрорельеф, т.е. адаптированное сельское хозяйство в условиях Центральной Якутии, в целом – ресурсосберегающее и экологизированное. Таким образом, он внес существенный вклад в дело возрождения духа крестьянства, так как он был убежден, что необходимо создавать широкий средний класс инициативных людей, живущих честным физическим и умственным трудом. При этом следует исходить из того, что деревня не только производитель и поставщик продовольствия, но и место жизни тысячи якутян с самобытным образом жизни, моральными ценностями, духовной культурой. Они – хранители вековых традиций народа.