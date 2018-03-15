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Сельских жителей обучат новым профессиям

Стартовало сетевое профессиональное обучение сельских жителей для трудоустройства в промышленные предприятия. 

На базе Чурапчинского учебного центра «Арчы» стартовало профессиональное обучение незанятых граждан, которые в последующем будут гарантированно трудоустроены в ХК «Якутуголь». Напомним, отбор кандидатов из 5 заречных улусов проходил в с. Чурапча месяц назад, из 41 заявленных граждан были одобрены 26 кандидатов, которые прибыли в учебный центр для прохождения 126 часов теоретического обучения по специальности «Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования» и «Машинист бульдозера». После прохождения теоретической части их ожидает практика уже на самих производственных объектах ХК «Якутуголь» в Нерюнгринском районе.

Накануне с обучающимися встретились представители Госкомзанятости населения республики, МО «Чурапчинский улус(район)», Центра занятости населения района для обсуждения условий обучения, дальнейшего прохождения практики, рабочих моментов.

Мария Бурцева, руководитель отдела организации профессионального обучения Государственного комитета РС(Я) по занятости населения: 

 «В рамках реализации проекта «Местные кадры в промышленность» Госкомитетом занятости РС(Я) совместно с Учебно-курсовым комбинатом ХК «Якутуголь» запущен образовательный проект «Село-промышленность». Всего на сетевое обучение в учебный центр «Арчы» прибыли жители Амгинского, Усть-Алданского, Тааттинского, Мегино-Кангаласского улусов, сел и наслегов Чурапчинского улуса. Для жителей других районов предусмотрено жилье в общежитии учебного центра «Арчы», трёхразовое питание, обеспечение необходимым инвентарем. Обучение ведут преподаватели учебного центра, также запланированы культурно – просветительские мероприятия в виде походов в кино, культурные учреждения.  Сегодня мы прибыли с целью ознакомления с условиями обучения, убедились, что все хорошо обосновались, освоились и настроены на продуктивное обучение. Многие молодые люди только вернулись с армии, некоторые – граждане которые попали под сокращение, для них такое обучение с гарантией трудоустройства в крупное промышленное предприятие, безусловно, имеет важное значение. Также, проводится отбор граждан на профессиональное обучение компанией АК «АЛРОСА» с целью дальнейшего трудоустройства на предприятии «Верхняя Муна» АК «АЛРОСА». В настоящее время Компания рассматривает кандидатуры 30 граждан на обучение по профессии «Слесарь по ремонту автомобиля».

В целом, профессиональное обучение граждан по направлению органов службы занятости населения осуществляется в рамках государственной программы «Содействие занятости населения РС(Я) на 2018-2022 годы».  В текущем году планируется обучение 3000 человек, в основном, по техническим профессиям, востребованным на рынке труда. Сегодня для вакансий по рабочим специальностям составляет 58 % от общего количества вакансий. Если ранее обучали только граждан, официально зарегистрированных в качестве безработного в центрах занятости населения, то в текущем году будут направлены на обучение граждане, желающие повысить уровень дохода, по целевым заявкам работодателей (без статуса безработного). Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту жительства, при себе иметь такие документы, как паспорт, трудовую книжку и документ, подтверждающий квалификацию.

Наиболее востребованными профессиями, по которым проводится обучение граждан, являются водители различных категорий, машинисты бульдозера, экскаватора, буровой установки,  электрогазосварщик, оператор котельной, частный охранник, повар, курсы повышения квалификаций основам предпринимательской деятельности и др».

Иннокентий Матвеев, заместитель главы МО «Чурапчинский улус(район)»: 

  «В Год содействия занятости населения республики наш район активно подключился к реализации проекта «Местные кадры в промышленность». С Нерюнгринским районом мы ведем шефство десятки лет, и трудоустройство в промышленное предприятие в этом районе для нас имеет первостепенное значение. Отрадно, что Госкомитет занятости республики проводит такую целенаправленную работу по трудоустройству простых сельских жителей в ведущие промышленные компании республики, запустил сетевое профессиональное обучение, тем самым дает шанс для тех, кто не имеет соответствующее образование. Уверен, что наше сотрудничество продолжится в таком продуктивном ключе и далее».

В ходе встречи участники сетевого профессионального обучения активно задавали вопросы по прохождению практики, выразили желание поехать на место практики всем курсом в одно время и на одном транспорте. Отметили что это было бы удобно и в адаптационном плане, ведь многие только начинают свой профессиональный путь в промышленной отрасли.

Виктор Филиппов, Усть — Алданский район:

«Я сам работал водителем, но несколько лет назад попал под сокращение. Это для всякого мужчины конечно же непросто, в первое время не знал что делать дальше, пошел в Центр занятости района, встал на учет, и когда предложили пройти профобучение сразу согласился и подал заявку. Давно интересовался вахтовой работой, там и зарплата хорошая и работа, я уверен, нам подвластная. Рад что меня одобрили, теперь настрой боевой, готов отучиться на слесаря и в дальнейшем работать на постоянной основе».

Руслан Григорьев, Чурачинский район:

 «Я сам родом из с.  Болтоно Чурапчинского улуса, отслужил в армии, затем работал на временных работах, был инструктором ДОСААф, здесь же в Чурапче отучился на курсах по профессии газооператор. Узнал, что ведется такой набор в новостях ТВ, сразу приехал в центр, подал заявку и вот сейчас уже осваиваю первые азы профессии слесаря. Хочу дальше пройти обучение и стать белазистом, рад, что такая возможность есть в последующем уже там, на месте. Надеюсь, что за нами в промышленные предприятия последуют и другие молодые люди, мы должны стать для них примером, поэтому готовы учиться работать, ответственность большая».

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