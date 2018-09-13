Сельская новь: волонтеры на уборке урожая

В эти дни актуальна тема уборки урожая. Несколько дней назад погода нанесла большой ущерб сельскохозяйственникам в Амгинском и Мегино-Кангаласском улусах. Здесь выпал снег, из-за чего зерновые хозяйства понесли огромные убытки.

Однако в эти дни погода благоволит. Несомненно, руководством республики приняты меры по проведению уборочной кампании. Большая команда студентов волонтеров прибыли на поля сельских территорий. Более 200 студентов Якутской ГСХА принимают участие в уборке урожая СХПК «Саныйахтахский» Олекминского улуса, КФХ «Дьулус-97» Намского улуса.

В этом году СХПК «Саныяхтахский» планирует получить хороший урожай картофеля. Объем работ студентов — 161 га земель, урожайность с 1 га составит около 120 центнеров. В крупном картофелеводческом селе улуса – селе Саныяхтах картофель был посажен на 76 га, в Мархе – 45 га и 40 га в селе Малыкан. Если погода не внесет свои коррективы, то через две недели все уборочные работы завершатся.

Студенты с радостью едут на сельхозработы и считают, что совместная трудовая деятельность способствует сплочению коллектива и умению работать в команде. К тому же это большой опыт, в ходе которой овладевают практическими навыками. Ведь они свое будущее обязательно свяжут с сельским хозяйством. За два дня волонтеры в Олекминске собрали кортефеля на 5 гектарах, а в Намцах выкопано 2 гектара.

В этом году, как и в прошлом в министерстве сельского хозяйства РС (Я) решили вопросы, связанные с транспортом, а размещение студентов, питание и оплату труда предоставляет принимающая сторона – СХПК «Саныяхтахский». В эти же дни часть студентов работает в цехе переработки ООО «Сахаконсервпродукт».

Напомним, что студенты волонтеры ранее были задействованы еще и в строительстве изгороди. В начале сентября будущие инженеры завершили работу в СХПК «Солооһун» Мегино-Кангаласского улуса.