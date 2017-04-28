Сельская научно-практическая конференция в День Республики

Ежегодно, 27 апреля, в День Республики, в с.Кемпендяй проводят научно-практическую конференцию «Наш Кемпендяй: история, традиции и современность».

В этом году конференция прошла шестой раз, где участие принимают все жители села от мала до велика. В 8 секциях всего участвовало 90 человек. В селе в этом году объявлено Годом Туөлбэ. Это тоже добрая традиция нашего села. Начиная с объявления 2013 года Годом Чтения, ежегодно проходящий год посвящается какому либо важному направлению в социально-экономического развития села. В этом году все мероприятия проходят с участием микрорайонов-туелбэ, которые соревнуются между собой. К концу года победитель соревнования будет награжден ценным призом. Такое соревнование является хорошим стимулом для участия жителей села в проводимых мероприятиях.

Подготовка к конференции идет в течении года, многие широко пользуются библиотекой и её услугами с выходом в Интернет. Особым спросом пользуются краеведческая и научная литература, газеты и журналы. Если в фондах библиотеки нет соответствующей литературы, заказ выполняется через внесистемный обмен, межбиблиотечный абонемент или электронные ресурсы любых библиотек в Интернете, что тоже очень удобно в поиске нужной информации. Бесценный краеведческий материал собран в фондах краеведческого музея «Кэскил», который тоже пользуется большим спросом у населения. На открытии конференции с приветственным словом выступили заместитель главы наслега по экономике Тихонова Р.А., директор школы Семенов В.И. и идейный автор конференции Авксентьева З.А., заместитель директора по научно-методической работе. Компетентное жюри в секциях оценивала работы участников по определенным критериям, набравшие высокие баллы стали победителями в своих секциях.

В секции «Социально-экономическое развитие села» победителями стали группа учителей школы с проектом «Терренекур – тропа здоровья», который будет сооружен этим летом. Так же интересные проекты представили воспитатели детского сада «Хаарчаана» с проектом «Туристические маршруты и благоустройство территории детского сада», учащиеся школы Местников Андрей (8 класс) с бизнес-проектом «Ионизаторы из кемпендяйской соли и цеолита» и Прокопьев Кирилл (5 класс) с докладом «Самоцветы Кемпендяя», учитель истории Тимофеева Н.Д. с совместным с библиотекой проектом «Экологическая тропа на особо-охраняемых территориях Кемпендяя».

В секции «Развитие сельского, приусадебного хозяйства, озеленение, технологии» победителем стал ученик 2 класса Федоров Радомир с докладом «Черепаха в моем доме». Доклад Семеновой В.В. «Птицеводство и овощеводство в увеличении дохода в сельской семье» занял второе место. Проекту учениц 3 класса «Озеленение территории новой школы» присудили третье место. Хотя, пока строительство новой школы в селе еще не началось, учащиеся уже сделали проект его озеленения, надеемся, что их мечта исполнится в скором будущем.

В секции «История Кемпендяя» первое место занял ученик 5 класса Максимов Ваня с докладом «Топонимика Кемпендяя». А второе место жюри присудила Евсеевой К.Г., самому пожилому участнику конференции, почетному гражданину улуса и села, основателю краеведческого музея. На этот раз Ксения Григорьевна представила доклад о знаменитых и заслуженных земляках, передовиках производства сользавода, школы и санатория. Третье место в секции занял Иванов Валера с интересным докладом «Автоколонна за кемпендяйской солью в годы войны».

В секции «Экология, охрана природы и особо охраняемые природные территории» первое место присуждено самой маленькой участнице 4-летней Герасимовой Мичийэ, которая вместе с мамой сделали много практической работы по теме защиты подснежников, а второе место заняла ученица 3 класса Тихонова Лилия с очень интересным докладом «Исследование питьевой воды с озера Сордонноох через микроскоп». Третье место жюри присудило ученицам 7 класса Сымытовой Василине и Семеновой Свете за доклад «Озеро Туус Куел – особо охраняемая природная территория Кемпендяя».

В секции «Родословные, династии кемпендяйский семей» победителями стали воспитанники детского сада «Хаарчаана» рассказавшие о самой пожилой жительнице села Семеновой Екатерине Романовне, вдове участника Великой отечественной войны.

В секции «Идеи и пропаганда здорового образа жизни и их реализация» было больше всего участников, что естественно для Кемпендяя, который по настоящему имеет большой природный потенциал для улучшения здоровья населения. Здесь важно отметить, что в Кемпендяе запрещена продажа алкогольных напитков и по итогам 2016 года мы заняли 1 место в спортивной спартакиаде в улусе. Жюри в этой секции распределило места по группам выступающих, т.е. оценило по отдельности дошкольников, школьников и взрослых. Первые места присудили Гуриновой Лилии (дошкольник) с докладом о пользе брусники, Крыловой Аине (школьник) с докладом о лекарственных растениях и Местниковой Т.И. (взрослый) с докладом «Использование кемпендяйских природных ресурсов в оздоровлении человека». Вторые места присуждены дошкольникам Федоровым Ванессе и Ване, которые вместе с родителями сделали водоочистной прибор с использованием цеолита. Ученица 2 класса Дмитриева Риана рассказала о пользе кемпендяйской клюквы, а ученица 5 класса Семенова Карина за доклад с очень актуальной темой на сегодняшний день «Использование цеолита в оздоровлении человека» заняли вторые места. Среди взрослых второе место получила врач-терапевт Павлова Л.Е. за доклад «Роль санатория-профилактория им. Г.Е.Чолбодукова в оздоровлении людей». Действительно, наш санаторий вот уже на протяжении 95 лет помогает людям, излечивая их от многих болезней. Третье место досталась воспитаннице детского сада Ушатовой Сильвие за доклад по использовании подснежника как лекарственного растения. Среди взрослых третье место заняли Федотова В.Н. за доклад о пользе цеолита и Иванова Н.П. с докладом «Гирудотерапия – лечение пиявками». Валентина Николаевна сделала много полезных и нужных вещей для здоровья с использованием кемпендяйского цеолита. А Наталья Прокопьевна лечит людей с помощью пиявок.

В секции «Традиционная национальная культура Якутии» первое место заняли коллектив 2 класса с проектом «Настольные игры предков». Ребята не только изучили настольные игры, но и вместе с родителями сделали их атрибуты, среди которых имеются очень интересные, забытые ныне игры. Второе место присуждено Ивановой М.Е., искусной мастерице, которая делает красивые упаковки «Маллаах иьиттэр» в национальном стиле. А третье место досталось братьям Саввиновым Стасу (3 класс) и Сайаану (1 класс), сделавшим макет якутского балагана.

В секции «Образование в Кемпендяе (школьные предметы для развития страны и человека, изучение природы как основы инноваций и новых технологий)» победителями стала группа учителей начальных классов с образовательным проектом «Мин сахабын» по воспитанию и развитию учащихся в традициях народа саха, вторые места заняли Трофимова Ангелина (7 класс) с докладом «Метеорологические исследования в Кемпендяе», и группа школьников 7 класса с работой «Исследование плотности снега в Кемпендяе» и третье место досталось учащимся 9 классов Корнилову Алексею и Лыткину Алексею с докладом «Исследование плотностей жидкостей»

На закрытии конференции все участники получили сертификаты, а победителям и призерам вручены грамоты. Общий итог конкурса по микрорайонам-туелбэм будет озвучен 1 мая после демонстрации трудящихся на сельской выставке, где будет конкурс по микрорайонам – туелбэ работ мастеров-умельцев, поделок детей, видеофильмов, буктрейлеров, социальных роликов, фотовыставка, продажа – ярмарка кулинаров и огородниц. Победитель микрорайон-туелбэ получит переходящий Кубок.