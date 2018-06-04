Сложная паводковая ситуация складывается в Усть-Янском районе. Село Усть-Янск полностью подтоплено, по данным центра мониторинга и прогнозирования ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС (Я)» на 9:30 04.06.2018г., уровень воды в поселке Усть-Янск составляет 1162 см при критическом 1023 см, лед стоит. В связи с дальнейшим продвижением ледохода на реке Яна, в случае сохранения заторных явлений, ожидается дальнейшее повышение уровней воды у н.п. Усть – Янск Усть-Янского района с дальнейшим подтоплением пониженных участков местности.

На данный момент, спасатели ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» в составе 5 человек, находятся в поселке, как сообщает начальник оперативной группы Службы спасения Якутии Михаил Осипов: «Вчера, 24 человека эвакуированы на вертолете в п. Казачье. В п. Усть-Янск привезли 300 ИРП (индивидуальный рацион питания), 10 раскладушек и 10 комплектов белья. Подтоплено здание ДЭС, в связи с чем, в поселке нет света. Котельная работает от РИП. За ночь вода прибыла на +37 см. В данное время, ожидаем вертолет для эвакуации 18 человек.»

В связи со сложной паводковой обстановкой на территории Республики Саха (Якутия) введен режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» федерального уровня.

ГКУ РС(Я) «Служба Спасения Республики Саха (Якутия)» обращается к жителям Верхнеколымского, Среднеколымского, Нижнеколымского и Усть-Янского районов с просьбой подготовиться к прохождению паводковых вод. Для этого необходимо заблаговременно поднять все ценные вещи на чердак, вывести домашний скот на заранее отведенные возвышенные участки, собрать документы, предметы первой необходимости и следить за уровнями реки и сообщениями местных властей.

Также рекомендуется жителям республики воздержаться от выхода в пойменные места в период прохождения ледохода.