АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
11
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.09.2018, 17:23
Столица
15 сентября улицы в Якутске будут временно перекрыты. Автобусы поменяют движение
14.09.2018, 17:11
Происшествия
Резонанс
Завершено расследование уголовного дела по факту взрыва на руднике Удачный
14.09.2018, 17:06
Столица
Интервью
Дмитрий Садовников: Город оставляю в порядке
14.09.2018, 17:00
Происшествия
В Якутии пьяная женщина устроила ДТП. В машине находился ее 5-летний сын
14.09.2018, 16:50
Экология
Фотофакт
Семья в Якутии приютила осиротевшего лосенка
14.09.2018, 16:46
Происшествия
Доверчивая якутянка, заказав средство для похудения, лишилась 400 тысяч рублей
14.09.2018, 16:39
Экология
Айсен Николаев предложил внести лесного бизона в Красную книгу
14.09.2018, 16:28
Происшествия
В резонансном ДТП в Сунтаре запечатлен бывший сотрудник полиции — МВД
14.09.2018, 16:23
Политика
Резонанс
Новое кадровое назначение в мэрию Якутска
14.09.2018, 16:07
Экология
Фотофакт
Село Тополиное накрыло снегом
14.09.2018, 15:50
Экономика
Резонанс
Банкротится экс-гендиректор НПК «ЭПЛ Даймонд», сын главы Алмазного совета
14.09.2018, 15:44
Происшествия
В якутском магазине обнаружили фальшивую купюру
14.09.2018, 15:19
Происшествия
В аэропорту Якутска пьяный мужчина ударил полицейского
14.09.2018, 15:04
Экономика
Зимнее расписание авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии» будет изменено
14.09.2018, 14:54
Столица
Объявлена акция «Прощеные дни» для арендаторов земельных участков
14.09.2018, 14:17
Культура & Образование
В Якутске пройдет архитектурный практикум «ТЕРРИТОРИУМ»
14.09.2018, 14:09
Культура & Образование
20 сентября в Якутске состоится единственный концерт солистов из Японии и Кореи
14.09.2018, 12:01
Происшествия
У ленчанина арестовали квартиру из-за многомиллионной задолженности перед банком
14.09.2018, 11:46
Столица
В Кангалассах на «Трибуне счастья» посадили осенние саженцы
14.09.2018, 11:39
Происшествия
В Таттинском районе ведутся работы по восстановлению дорог
14.09.2018, 10:37
Происшествия
В Вилюйском районе осуждена женщина за хищение бюджетных средств и служебный подлог
14.09.2018, 9:58
Политика
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста
14.09.2018, 9:55
Происшествия
В Якутии задержан модератор радикальной исламистской идеологии
14.09.2018, 9:53
Происшествия
Прокуратура: Мэр Нюрбы привлечен к ответственности
14.09.2018, 9:52
Экономика
Якутскэнерго опубликовало «черный список» УК и ТСЖ
14.09.2018, 9:45
Экология
SOS
Gathering Water Samples: A Road Trip in Response to the ALROSA diamond mine/Vilyuy River ecological crisis in Sakha Republic (Yakutia)
14.09.2018, 9:42
Происшествия
Пожар в частном доме Якутска
14.09.2018, 9:22
Спорт
Василий Егоров одержал победу над кубинцем в Волгограде
14.09.2018, 8:53
Происшествия
В Якутии суд защитил госслужащую, уволенную за  утрату доверия
14.09.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Пятница 14 сентября 2018
13.09.2018, 23:58
Экология
Экстра
Открытое обращение защитников реки Вилюй
13.09.2018, 23:36
Столица
Экстра
Новая градоначальница Якутска хочет снизить цены на проезд в автобусах
13.09.2018, 22:58
Экология
Экстра
Журналист и блогер отправились в автопробег по Вилюю за пробами воды
13.09.2018, 21:53
Экономика
АЛРОСА реализовала крупнейшие бриллианты в Израиле на сумму более $15 млн.
13.09.2018, 21:43
Спорт
Анонс
Внимание! Ведется набор в секцию по спортивной гимнастике
13.09.2018, 21:20
Желток
Самый красивый борец уехал из Якутии навсегда
13.09.2018, 20:31
Культура & Образование
Якутия будет внедрять опыт Москвы по электронной школе
13.09.2018, 20:27
Культура & Образование
Сельская новь: волонтеры на уборке урожая
13.09.2018, 19:35
Политика
Фотофакт
Новый мэр получила телеграмму-поздравление
13.09.2018, 18:51
Культура & Образование
Цирк приглашает на праздник работников дошкольного образования
13.09.2018, 18:37
Политика
Представители Якутскэнерго избраны в парламент Якутии
13.09.2018, 18:23
Экономика
Фотофакт
Сахатранснефтегаз: производство начинается со склада
13.09.2018, 18:19
Культура & Образование
Эксклюзив
Интервью
Этническое и индивидуальное Сардааны Ивановой
13.09.2018, 18:00
Общество
Госкомцен РС(Я) объявляет конкурсный отбор в члены Общественного совета
13.09.2018, 17:50
Экономика
Автомастерская для спецавтотранспорта будет построена в аэропорту Якутска
13.09.2018, 17:35
Происшествия
Фотофакт
Якутские сенокосчики умудрились эвакуироваться с места подтопления на камере от трактора
13.09.2018, 17:30
Экономика
Алмазэргиэнбанк подписал меморандум о сотрудничестве с группой AccorHotels в рамках ВЭФ-2018
13.09.2018, 17:23
Экономика
График плановых ограничений на 14 сентября
13.09.2018, 17:15
Культура & Образование
Афиша
Цирк приглашает на квест-игру «Волшебный мир Оз»
13.09.2018, 17:04
Столица
Согревающие новости: До 15 сентября всем жителям Якутска дадут тепло
13.09.2018, 16:59
Общество
На дорогах Якутска пройдут массовые проверки
13.09.2018, 16:39
Общество
В Якутии начнут проверять выданные «дальневосточные гектары»
13.09.2018, 16:33
Происшествия
Новый разлив нефти: В Якутии из-за обрушения эстакады котельной вылилось 85 тонн нефти
13.09.2018, 16:26
Культура & Образование
Эксклюзив
Саха театр открывает 113-й сезон
13.09.2018, 16:12
Культура & Образование
Премьера песни рэпера L’One состоится на НТВ. Песня называется «Эллэй Боотур»
13.09.2018, 15:50
Культура & Образование
Русский драмтеатр Якутии улетел на гастроли
13.09.2018, 15:38
Происшествия
Из-за пьяного брата в автокатастрофе пострадал якутянин
13.09.2018, 15:29
Общество
Резонанс
Администрация Нюрбинского района ответила Афанасию Егорову
13.09.2018, 15:05
Финансы
В Мирном внедряют безналичную систему оплаты школьного питания
13.09.2018, 14:58
Желток
Фотофакт
Самый добрый человек Якутска собирается сделать предложение
13.09.2018, 14:57
Происшествия
В Намцах задержан огородник, сбывавший знакомым марихуану
13.09.2018, 14:40
Желток
Кэпсээ
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска: и что этих людей связывает? (обновлено)
13.09.2018, 14:35
Экономика
Резонанс
Строймонтаж-2002: Ни о каком банкротстве и речи быть не может
13.09.2018, 14:23
Происшествия
Сбылась мечта шопоголика — молодая женщина нашла на улице карту и отправилась за покупками
13.09.2018, 13:11
Красота & Здоровье
Интервью
Ирина Казакова: Такое фонтанирующее время было, фонтанирующие люди, прямо искрящиеся…
13.09.2018, 12:53
Культура & Образование
Афиша
В Якутске впервые состоится фестиваль кыргызского кино
13.09.2018, 12:17
Экономика
В Якутске будет построен роскошный отель
13.09.2018, 11:30
Культура & Образование
Афиша
В Якутске состоится единственный концерт главной певицы Монголии Сарантуи
13.09.2018, 11:08
Культура & Образование
Финальный этап деловой игры «Мой старт — ИДУ» состоится в Мегино-Кангаласском улусе
13.09.2018, 11:02
Экономика
Авиакомпания «Якутия» опять бьет рекорды непунктуальности
13.09.2018, 10:47
Происшествия
Напомните детям правила поведения вблизи объектов энергетики
13.09.2018, 9:42
Происшествия
В Якутии произошел один пожар
Архив новостей
Экология
14 сентября 2018, 16:07
359

Село Тополиное накрыло снегом

В Томпонском районе зима первой наступает в Тополином. Фотографиями первого снега делится «Томпонский вестник».

На фото глава Томпонского эвенского национального наслега Надежда Кладкина — Клышейко.

Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
10.09.2018, 7:35
Желток
Резонанс
Виктор Авксентьев: биография первого джентльмена Якутска
10.09.2018, 5:56
Политика
Эксклюзив
Михаил Эверстов обошел Александра Ноговицына
10.09.2018, 6:53
Политика
Избран глава Малыкая
10.09.2018, 7:56
Политика
Резонанс
Выборы главы Якутска выиграла Сардана Авксентьева — биография нового мэра
10.09.2018, 5:17
Политика
Сахамин Афанасьев: Мы добились исторического максимума!
13.09.2018, 14:40
Желток
Кэпсээ
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска: и что этих людей связывает? (обновлено)
10.09.2018, 6:24
Политика
Фотофакт
Эксклюзив
Авксентьевы и Федоровы ликуют
10.09.2018, 6:48
Политика
Александр Кошуков вновь избран в Ил Тумэн
10.09.2018, 6:07
Политика
В Горном улусе побит «рекорд» Владимира Поскачина
10.09.2018, 21:50
Желток
Скандал
Хлесткое заявление социолога о прошедших выборах
09.09.2018, 23:03
Политика
Эксклюзив
На выборах мэра Якутска пока лидирует Сардана Авксентьева
10.09.2018, 6:36
Политика
Антонина Григорьева избрана депутатом Ил Тумэна
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
14.09.2018

В Якутии задержан модератор радикальной исламистской идеологии

Экономика
14.09.2018

Якутскэнерго опубликовало «черный список» УК и ТСЖ

Экстра
Экология
13.09.2018

Открытое обращение защитников реки Вилюй

Экстра
Столица
13.09.2018

Новая градоначальница Якутска хочет снизить цены на проезд в автобусах

Анонс
Спорт
13.09.2018

Внимание! Ведется набор в секцию по спортивной гимнастике

Фотофакт
Экономика
13.09.2018

Сахатранснефтегаз: производство начинается со склада

Эксклюзив Интервью
Культура & Образование
13.09.2018

Этническое и индивидуальное Сардааны Ивановой

Происшествия
13.09.2018

Новый разлив нефти: В Якутии из-за обрушения эстакады котельной вылилось 85 тонн нефти