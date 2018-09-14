Село Тополиное накрыло снегом

В Томпонском районе зима первой наступает в Тополином. Фотографиями первого снега делится «Томпонский вестник».
На фото глава Томпонского эвенского национального наслега Надежда Кладкина — Клышейко.
Источник: SAKHALIFE.RU
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В Томпонском районе зима первой наступает в Тополином. Фотографиями первого снега делится «Томпонский вестник».
На фото глава Томпонского эвенского национального наслега Надежда Кладкина — Клышейко.
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