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23 мая 2017, 8:33
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Село: призвание, профессия и жизнь

Приближается горячая пора – время принятия решения. Кем быть? Выбор профессии во многом зависит от образа жизни, от принципиальных возможностей людей, тех кто воспитывает детей создавая их мир и мировоззрение. Круглый год ведется профориентационная работа в Якутской сельскохозяйственной академии.

20 июня начинается прием документов. В Академию прием ведется на обучение по программам высшего образования и по специальностям СПО. В структуру Академии входят 3 факультета, 1 департамент и 1 филиал. В вузе успешно реализуется многоуровневая система образования на основе европейских стандартов, внедряются новые образовательные программы. Якутская ГСХА готовит специалистов для агропромышленного комплекса по 14 направлениям подготовки бакалавров, 2 направлениям магистрантов, 1 направление подготовки специалиста и 7 направлениям подготовки среднего профессионального образования. В этом году планируется принять 1200 студентов.

На 2017 год Академии выделено 746 бюджетных мест из них 646 по ВО, 100 по СПО.

Для поступления в ЯГСХА на бюджетные места необходимо иметь среднее образование или среднее профессиональное образование.

Для поступления в Академию вам понадобятся результаты по трем предметам математика (профильный уровень), русский язык, биология и физика (в зависимости от выбранного направления).

Прием в ЯГСХА осуществляется на основании Результатов ЕГЭ (с 2013 г.) и Вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно.

1) у лиц, поступающих в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА для обучения по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (выпускники СПО и НПО (колледжи, техникумы и т.д.) прием документов до 10 июля.
2) у лиц, поступающих в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА только по результатам ЕГЭ (выпускники школ (действительны с 2013-2017 г.) прием документов до 26 июля.
3) по заочной форме обучения прием документов до 10 августа. Сроки приема документов по договорам об оказании платных услуг могут быть продлены.

4) по программам бакалавриата и программам подготовки специалитета СПО прием без вступительных испытаний по среднему баллу аттестата прием документов до 15 августа. Сроки приема документов по договорам об оказании платных услуг могут быть продлены.

При представлении подтверждающих документов, приемная комиссия Академии начисляет до 10 баллов за индивидуальные достижения:

  • наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр – 5 б.
  • наличие аттестата/диплома СПО с отличием – 5 б.
  • дипломы победителей и (или) призеров II или III этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательному предмету соответствующему профилю вступительных испытаний – 5 б.
  • дипломы победителей и (или) призеров Ларионовских и Чугуновских чтений – 4 б.
  • дипломы победителей и (или) призеров олимпиад по физике и биологии в рамках Ларионовских и Чугуновских чтений – 5 б.
  • дипломы победителей и (или) призеров всероссийских, региональных и городских спортивных мероприятий – 5 б.

Приемная комиссия находится на 1 этаже нового корпуса по адресу                       г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км., д. кабинет 2.108 и 2.123. Доехать можно автобусами № 17, 5, 35, 41. Время работы с 09.00 ч. до 18.00 ч.

Абитуриент в праве подать заявление на 3 направлениям подготовки,  использовать особое право при поступлении (при наличии), предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях (при наличии), претендовать на целевое обучение (выделяются на основании писем-заявок от организаций).

Правила приема и подробная информация о нашей Академии размещена на сайте: www.ysaa.ru (раздел «Поступающим»), эл. почта: priem_kom14@mail.ru, к.т. 89681544982.

 

 

 

 

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Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА.
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