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7 мая 2017, 23:35
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Село Хатассы славится танцорами, певцами, артистами народного театра

6 мая в Центре культуры «Тускул» села Хатассы прошел концерт, где чествовали авторов концертных-танцевальных костюмов.

Организаторы мероприятия старались представить широкой публике творческую работу мастеров швейного дела в полете фантазий хореографов, постановщиков танцев.

Село Хатассы с давних пор славится не только своими героями труда, передовиками, но и танцорами, певцами, артистами народного театра. Только у одной Александры Семеновой, хореографа Центра культуры «Тускул» на постоянной основе занимаются более ста человек. В детской школе искусств села одним из самых посещаемых отделений является хореографическое, а в детском саду в каждой группе имеется  свой танцевальный ансамбль. Таким образом, в селе Хатассы   танцами увлекаются и занимаются более трехсот человек разного возраста.

Ежегодно для участия в различных конкурсах, фестивалях, смотрах хореографами ставятся новые танцевальные номера. И вот тут палочка эстафеты полета творческой мысли передается мастерам швейного дела. Одним из таких людей является активистка села, общественница, многодетная мама Нина Софронова. «Занимаюсь шитьем с самого детства, меня этому делу научили мама и бабушка. На заказ начала шить с тех пор, когда мои дети пошли в детский сад и стали участвовать в различных конкурсах. Сперва создаю мысленно образ, потом подбираю материал, обязательно советуюсь с хореографом. Обращаю внимание на удобство, комфортность костюма», — говорит она.

Елена Константинова пришла в увлекательный мир шитья из-за того, что ее мать по состоянию здоровья не могла больше готовить для нее концертные и маскарадные костюмы. Тогда Елена поставила перед собой задачу стать многодетной матерью, которая умеет делать по хозяйству все. Надо сказать, что она достигла этой цели и теперь является счастливой матерью шестерых детей, которая умеет не только шить, но и вкусно готовить, а также строить кладовку и душ. Елена предпочитает шить детские танцевальные костюмы, плодотворно сотрудничает с Галиной Ксенофонтовой. Признается, что читает специальную литературу по кройке и шитью, чтобы полностью раскрыть образ.

Хореограф Александра Семенова, у которой занимаются начиная с детей дошкольного возраста и заканчивая 70-летними пенсионерами, уверена, что костюм играет огромную роль в раскрытии танцевального номера. «Нам удобно работать с теми, с кем прекрасно понимаем друг друга. Мне комфортно работать с Розалией Дегтяревой, Натальей Чабыевой, Анастасией Винокуровой, Юлией Томской, Натальей Егоровой. Идея создания образа героев танца и ее окончательный вид во многом зависят от портного, мастера своего дела. В этом смысле в селе Хатассы повезло с талантливыми людьми. Если раньше все смотрели в сторону Натальи Чабыевой, то теперь профессиональных швей уже около десяти человек. Нам повезло с Ниной Софроновой, Феодосией Новиковой, Нюргуяной Халиулиной. Благодаря им наши номера всегда красочны и многогранны», — говорит Александра.

Лиана Громова, побывавшая на концерте отмечает: «В силу своей занятости редко хожу на концерты, но могу точно отметить, что в селе стало намного больше танцевальных коллективов и людей, увлекающихся танцами. Костюмы стали краше».

Гульнара Родионова: «Спасибо организаторам концерта за предоставленное удовольствие. Такое ощущение, что все жители села Хатассы увлеклись танцами. Гордимся творческим талантом Нюргуяны Халиулиной».

Татьяна Ильинична: Спасибо огромное за прекрасный вечер, за то, что оценили работу моей сестры Елены Гаврильевны. Я знала, что она увлекается шитьем, что у нее большой талант, но всю глубину ее костюмов оценила только сегодня и очень горжусь ею».

Татьяна Максимова: «Получила заряд бодрости духа, много положительной энергии. Понравилось буквально все: сценарий, ведущие, идея, оформление».

Можно смело сказать, что идея концерта удалась. Сценарий написанный мастером своего дела В.Н. Старковой достиг своей цели. Мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере, в зале царили уют и искренность.

 

 

 

 

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Источник: Наталья Руфова, художественный руководитель Центра культуры "Тускул" с. Хатассы.
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