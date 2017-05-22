Село Березовка опять находится под угрозой затопления  

Информация Ленского БВУ на 08.00 ч. 22 мая 2017 года

На реке Лене нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Сангары Кобяйского района, уровень воды составляет 980 см, при критическом 1150 см густой ледоход. Верхняя кромка ледохода находится в районе Намцы Намского района, уровень воды 587 при критическом 950 см, редкий ледоход.

На реке Алдан нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Батамай Кобяйского улуса, уровень воды 1012, при критическом 1140, затор выше и ниже поста.

На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Хатырык-Хомо. Верхняя кромка ледохода находится у н.п. Верхневилюйск Верхневилюйского района, уровень воды составляет 909 см при критическом 1373 см, редкий ледоход. У н.п. Вилюйск Вилюйского района, наблюдается густой ледоход.

На реке Яне у н.п. Сайды Верхоянского района, наблюдается подвижка льда, уровень воды составляет 676 см при критическом 1050 см.

На реке Колыме нижняя кромка ледохода наблюдается у н.п. Среднеколымск Среднеколымского района уровень воды составляет 992 см при критическом 1200 см, средний ледоход.

У н.п. Березовка Среднеколымского района, уровень воды составляет 1103 см (+39 см за сутки) при критическом 1000 см, чисто.

В результате неготовности к вскрытию реки Колыма в районе устья реки Березовка, образования подпора воды в устьевом участке, в ближайшие сутки ожидается дальнейшее повышения уровня воды у н.п. Березовка Среднеколымского района.