Селфи якутянки взорвало интернет

Жительница Якутска Анастасия Груздева проснулась знаменитой после того, как опубликовала у себя на странице в Instagram необычное селфи «Снежный макияж», как называют его некоторые пользователи социальной сети.

Столь живописное фото не оставило равнодушным многих. Кто-то сомневается в его подлинности, а кто-то заинтересовался нашей республикой и активно расспрашивает Анастасию о том, как живется в Якутии.