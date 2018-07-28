«Секси обращение» Владимиру Путину от якутских медиков

Повышение пенсионного возраста воспринято негативно большинством населения страны.
Представители одной из самых сложной профессии на свете – медицинские работники не остались в стороне и выразили своеобразное недовольство пенсионной реформой.
Протест ангелы в белых халатах записали в виде клипа, где снялись в основном девушки модельной внешности — настоящие Ангелы.
Креативный видеоклип быстро набрал массу отзывов в социальных сетях и мессенджерах. Комментаторы в основной массе выражали поддержку.
Резонанс в очередной раз доказал, что пенсионную реформу народ не поддерживает.
Идейным вдохновителем акции стало молодежное крыло Республиканского профсоюза работников здравоохранения.
Смотрим нашумевший клип в высоком разрешении по ссылке на Ю-туб:
https://www.youtube.com/watch?v=uwNJPawm7kU
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