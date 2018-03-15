Секс способен продлить молодость и красоту

По мнению исследователей, при регулярном занятии сексом в человеческом организме вырабатывается гормон окситоцин, обеспечивающий нам молодость.

Ученые из Великобритании уверены, что интимная близость способна омолаживать наш организм и способствует сохранению тела и мышц в тонусе. Исследователи уверяют, что такое пикантное времяпрепровождение может принести пользу как мужчинам, так и женщинам. Единственное условие — интимная близость обязательно должна быть на регулярной основе.

Таким образом, по словам специалистов, выделяется окситокцин, которого называют гормоном любви и объятий.

Этот гормон оказывает поистине волшебное действие на человеческий организм. Попадая в кровь, она, приливая к тканям, способна делать кожу упругой и мягкой, положительно влияет на восстановление мышц.

​Также неоднократно отмечалось, что секс улучшает кровоток и может укрепить сердечно-сосудистую систему. И это уже не говоря о том, что он дарит нам положительные эмоции.