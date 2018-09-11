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Секретная технология: как победить бессонницу за 2 минуты

Быстрый способ избавиться от бессонницы, разработанный американскими военными медиками. Правда, первое время придется постараться, но результат того стоит, сообщает Рамблер.

Каждую ночь миллионы людей сражаются за свой сон, но их собственный организм мешает упасть в царство Морфея. Американские военные медики разработали уникальную методику, которая позволит уснуть не более чем за две минуты. Солдаты используют эту практику десятилетиями, что помогает им пополнять силы перед важными заданиями.

Методика борьбы с бессонницей, утвержденная для американских солдат, эффективна в 96% случаев. После шести недель регулярных тренировок человек должен научиться засыпать за две минуты. В большинстве случаев быстрое засыпание гарантирует полноценное восстановление сил организма. Этой методикой пользуются не только солдаты, но еще и пилоты, которым важно не дремать за штурвалом.

Первое, что необходимо сделать для быстрого засыпания, это расслабить мышцы лица, что касается языка, челюсти и мышц вокруг глаз. Затем следует опустить плечи, притом настолько низко, насколько это представляется возможным. Третьим шагом на пути ко сну выступает расслабление дыхания и ног, причем расслаблять последние желательно постепенно, начиная от бедер к ступням.

В первые 10 секунд после окончательного расслабления крайне важно очистить мозг от многочисленных мыслей. Согласно методике, это можно сделать, представив себя плывущим на каноэ в реке и глядящим на чистое небо. Также предлагается изобразить себя лежащим в гамаке в саду или на даче. Сну будут способствовать звуки сверчков или пение птиц.

Источник: https://woman.rambler.ru/health/40770114-kak-pobedit-bessonnitsu-za-2-minuty/
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