Секретарей первичек приглашают на презентацию внутрипартийных платформ

01 декабря т.г. на форуме, посвященном Дню рождения Партии планируется презентация внутрипартийных платформ. Учитывая сложность транспортной схемы, в первую очередь к участию приглашаются секретари первичных отделений из Центральной и

Заречной групп районов республики.

В ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организованы четыре платформы:

«Социальная платформа», которую возглавил председатель – Председатель Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) Николай Дегтярев.

«Патриотическая платформа», председатель – министр по молодежной политике и социальным коммуникациям РС (Я) Степан Саргыдаев.

«Платформа по поддержке предпринимательской инициативы», председатель – генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития малого предпринимательства РС(Я)» Татьяна Коломыцина.

«Либеральную платформу» возглавил доцент кафедры «Журналистика» Филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова Валерий Надькин. Его сопредседателем стал депутат Ил Тумэна, член фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Иван Данилов.

Каждая платформа представляет собой дискуссионную площадку, в рамках которых обсуждаются актуальные вопросы и резонансные темы общественно-политического характера. Последний опыт проведения Региональной дискуссии «Обновление-2018» показал высокую востребованность такой формы работы.

После презентации будут организованы тренинги по командообразованию и практике публичных выступлений.