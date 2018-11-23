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Политика
23 ноября 2018, 16:00
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Секретарем местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избран Альберт Семенов

22 ноября 2018 года на внеочередной конференции Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соответствии с уставом Партии была проведена ротация руководящих органов. Новым секретарем был избран Альберт Семенов, Председатель Якутской городской Думы. Также были доизбраны члены Местного политического совета и Местной контрольной комиссии. 

В работе конференции приняли участие Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сахамин Афанасьев, руководитель исполнительного комитета Леонид Шибаев, члены Местного политического совета, фракции Партии в Якутской городской Думе, контрольной комиссии, координационного Совета сторонников, штаба «Молодой Гвардии Единой России» и секретари первичных отделений.

Альберт Семенов поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и заявил, что приложит максимум усилий в развитии деятельности Партии.

— Руководством партии обозначен курс на обновление, и я более чем уверен, что работая вместе мы сможем развивать Якутское местное отделение партии. Считаю, что одними из основных задач в нашей работе являются усиление работы первичных отделений, которые нуждаются в реанимировании, а также укрепление и расширение связей с общественными объединениями и качественная реализация партийных проектов. Убежден, что необходима перезагрузка, мы все понимаем, что жизнь не стоит на месте. И выполнив эти цели, появится возможность обеспечить еще большую эффективность работы Партии! – подчеркнул Альберт Никандрович.

Заместитель Секретаря Якутского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель фракции Партии в Якутской городской Думе Сергей Черных подводя итоги работы отметил, что за последние два года членами местного отделения Партии проведена большая работа, благодаря которой сложилась хорошая команда секретарей первичных организаций, чьи действия направлены на созидание и единение общества.  

— Впереди перед нами стоит еще большая задача — оправдать оказанное избирателями доверие. Для этого нужно структурировать работу и планомерно двигаться вперед. Прежде всего, необходимо усилить внутрипартийную работу, которая всегда направлена на укрепление Партии, повышение ее мобилизующей и направляющей роли. Мы благодарны нашим секретарям, которые на общественных началах и на своем энтузиазме ведут партийную деятельность, внося свой личный вклад в повышение авторитета Партии, — отметил Сергей Викторович. 

Делегаты также избрали своих представителей на региональную конференцию Партии «Единая Россия» и пожелали им плодотворной работы. 

Источник: Пресс-служба Якутского местного отделения Партии «Единая Россия»
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