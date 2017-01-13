Секрет Колыманы раскрыт! Медвежонок давно родился

Недолго продержался секрет зоопарка «Орто Дойду» после того, как был озвучен журналистам на встрече накануне Дня российской прессы. Представители зоопарка сообщили, что белая медведица Колымана 30 ноября залегла в берлогу. С этой даты на прогулки в вольер Ломоносов выходит один.

А уже через неделю видеокамера, установленная в берлоге, показала, что на свет появился малыш! Долгожданный приплод, который ждали еще в прошлом году.

По условиям контракта с зоопарком Санкт-Петербурга, предоставившим жениха Ломоносова, если родилась девочка, она будет передана им. Если же это мальчик, он остается в «Орто Дойду», а дальше будет видно. Белые медведи пользуются повышенным спросом, а из соседей большой интерес проявляет Хабаровск.

Вообще-то, работники зоопарка просили не выдавать секрет, чтоб по якутским традициям малыш спокойно подрос, окреп, в том числе и энергетически. Продемонстрировать его общественности собирались 21 февраля — в международный день полярного медведя. Но секрет, рассказанный десятку журналистов, недолго таким оставался. Остается отметить, что Колымана принесла одного медвежонка, но пол его пока не известен. Так что интрига остается до выхода матери с малышом из берлоги.

Напомним, что Колымана была найдена в пургу медвежьим патрулем WWF в 2012 году. Через год ей подобрали потенциального жениха Ломоносова. В 2015 году их отношения из дружеских переросли в романтические. И в конце 2016-го появился малыш, редкий случай приплода белых медведей в условиях неволи.