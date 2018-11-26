Секция для медсестер педиатрической службы

22-23 ноября 2018 года прошла секция для специалистов сестринского дела педиатрической службы «Социальная и профессиональная роль медицинской сестры: воспитание, обучение, образование, новые методы и технологии» в рамках III съезда детских врачей РС(Я). Организатором выступила РОО «Ассоциация средним медицинских работников РС(Я)». Секция собрала более 170 специалистов из 15 улусов и лечебных организаций г.Якутска.

Со словами приветствия к участникам обратились Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства Атласова А.Н., руководитель Департамента лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения РС (Я) Романова Т.А., почетный гость III съезда педиатров республики, исполнительный директор Ассоциации медицинских сестер России Самойленко В.В. (Санкт-Петербург) и президент «Ассоциации средних медицинских работников РС(Я)» Яковлева А.В.

Участники секции получили возможность пообщаться с исполнительным директором РАМС — Валерием Валерьевичем Самойленко.

Узнали о многом: приоритетные задачи сестринской практики, роль Ассоциации медицинских сестер России, ответственность медицинской сестры. Реализация программы непрерывного медицинского образования для специалистов со средним медицинским образованием стартует с 2019 года. И, следовательно, необходимо обозначать проблемные тематики профессиональной подготовки, формирование личного кабинета на портале НМО. Процедура аккредитации выпускников медицинских колледжей, раннее неизведанная работа, но с которой РАМС справилась, с каждым годом будет усложняться и ужесточаться. Первичная специализированная аккредитация, которая должна была вступить с 2019 года, отлаживается на год. Периодическая аккредитация, та аккредитация, которую пройдут работающие специалисты начнется с 2021 года. Расширение роли медицинской сестры — ключевая тема. Пациенту необходим специалист, оказывающий всестороннюю профессиональную поддержку на всех этапах жизни для сохранения здоровья, профилактики заболеваний, лечения и реабилитации. И в подтверждении растущей значимости сестринской профессии Всемирная организация здравоохранения 2020 год обозначила «Годом медицинской сестры»

Докладчики делились своим опытом по социальной и профессиональной роли медицинской сестры. Медицинский психолог Педиатрического центра Казакова И.М. осветила тему по вопросам нарушений социальной адаптации и социального функционирования у подростков. Психологические взаимодействия между медицинскими работниками, адаптации, а также нарушение поведения и эмоций у детей в различных профилях лечебных организаций представили докладчики – специалисты НЦМ, ЯРПНД, НПЦ «Фтизиатрия», ЯРНД.

Участникам секции представили исследование хомусотерапией в оказании помощи больным туберкулезом детям. Мероприятия, направленные на качественную социально-педиатрическую помощь детям, роль первичного звена, открытие современных методов наблюдения и технологии, опыт работы сестринских школ — все о важном и нужном в практическом здравоохранении. Все ради качественной, доступной, современной помощи детям.

Три крупные организации – РБ№1-НЦМ, ЯГБ №3, Медцентр г.Якутска провели мастер-классы. Национальный центр медицины стал площадкой по проведению сердечно-легочной реанимации. Участники проделали пошагово весь алгоритм СЛР, ознакомившись с особенностями выполнения у детей разных возрастных групп. Главные медицинские сестры ЯГБ №3, Медцентра г.Якутска представили организацию работы медицинских сестер амбулаторно- поликлинической службы, новые разработки, рекомендации и технологии, а также ознакомили с программой РМИС.

На секции были вручены почётные грамоты комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по делам семьи и детства, нагрудный знак «Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия)» и почетный знак «За верность профессии» Ассоциации медицинских сестер России.

В рамках данного мероприятия мы отметили 20-летний юбилей Педиатрического центра НЦМ – прекрасный повод поблагодарить каждого сотрудника за верность призванию, постоянное профессиональное совершенствование, за то, что вы бережно храните величайшую ценность на свете – здоровье и жизнь наших детей!

Мы, организаторы надеемся, что участники услышав много интересной информации, увидев и переняв опыт коллег поделятся своими впечатлениями и знаниями в лечебных организациях.

Мордосова Ирина Семеновна,

главный специалист по СД ГАУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ»,

председатель секции по сестринской практике РОО «АСМР РС(Я)»