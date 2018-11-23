АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-32
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.61
 74.80
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.11.2018, 16:10
Экономика
Погоня за «яблоками»: ЯТЭК-МТ подарит самым активным клиентам iPhone XS Max и MacBook
23.11.2018, 16:00
Политика
Секретарем местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избран Альберт Семенов
23.11.2018, 15:50
Культура & Образование
Сегодня юбилей у мастера-изготовителя народных инструментов и солиста «Кыл Саха» Руслана Габышева
23.11.2018, 15:30
Спорт
Программа третьего чемпионата мира по мас-рестлингу в Якутске
23.11.2018, 15:20
Общество
В преддверии Дня Матери в перинатальном центре Якутска выписали 21 ребенка
23.11.2018, 15:10
Культура & Образование
Открылась выставка к 110-летию Николая Якутского «Жить дольше – писать больше»
23.11.2018, 14:50
Якутск
Мэрия сообщила о правилах приема заявлений в 1 класс
23.11.2018, 14:40
Общество
Акционерная компания «Железные дороги Якутии» поздравляет с Днем матери
23.11.2018, 14:30
Культура & Образование
В постпредстве Якутии в Москве прошел круглый стол Высшей школы музыки
23.11.2018, 14:10
Красота & Здоровье
«Сахачай» в сети супермаркетов «Алмаз»!
23.11.2018, 13:40
Культура & Образование
Эксклюзив
Иван Николаев о выставке великого якутского художника Тимофея Степанова
23.11.2018, 13:30
Общество
Какие существуют поцелуи мужчин
23.11.2018, 12:52
Происшествия
В Якутске рано утром мужчина напал на девочку
23.11.2018, 12:39
Желток
Instagram
Полуголые артисты якутского театра
23.11.2018, 12:26
Политика
Якутские единороссы проведут прием граждан
23.11.2018, 12:12
Происшествия
Еще одна жительница Якутии стала жертвой мошенников
23.11.2018, 11:52
Происшествия
В Якутии у бизнесмена украли деньги из сейфа
23.11.2018, 11:38
Экология
На юго-западе Якутии потеплеет
23.11.2018, 11:30
Экономика
Эксклюзив
Участники чемпионата мира по мас – рестлингу побывали в «Киэргэ»
23.11.2018, 11:25
Общество
Якутяне — победители конкурса «Семья года» в Москве
23.11.2018, 11:11
Происшествия
Девушка проснулась от шума и увидела …
23.11.2018, 10:54
Красота & Здоровье
О массажистах санатория «Абырал». Выбор массажиста – дело тонкое
23.11.2018, 10:39
Происшествия
В Сунтарском районе мужчина украл у соседки всю еду
23.11.2018, 10:10
Судебная хроника
«Дочка» Газпрома наказана за самозахват земли
23.11.2018, 9:57
Финансы
25 лет вместе: Алмазэргиэнбанк приглашает на День открытых дверей
23.11.2018, 9:48
Происшествия
Сводка пожаров за сутки в Якутии
23.11.2018, 9:35
Происшествия
Вооруженные топором молодчики нагрянули к вахтовикам в Якутии
23.11.2018, 9:32
Спорт
Американским масрестлерам нравится атмосфера вокруг чемпионата
23.11.2018, 9:18
Культура & Образование
Ректор Московской консерватории о ВШМ, Якутии и Михаиле Николаеве
23.11.2018, 9:00
Якутск
Почему очередь на земельные участки движется по-разному? Комментарий МКУ «АЗО»
23.11.2018, 8:36
Общество
Эксклюзив
Александр Гезалов: «Волонтерство не для «селфи», а для спасения души»
23.11.2018, 8:19
Общество
Интервью
Ювелир Ирина Жигалова: «На изделия в стиле минимализм меня вдохновила философия антипотребления»
23.11.2018, 2:15
Культура & Образование
Эксклюзив
Скульптор Романов публично рекомендовал на пост гендиректора НХМ…
23.11.2018, 0:32
Политика
Резонанс
Новое место работы экс-премьера Якутии
23.11.2018, 0:23
Экономика
В Верхоянском районе прошел форум предпринимателей «Территория успеха»
23.11.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения журналистки
23.11.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница 23 ноября 2018
22.11.2018, 22:24
Якутск
Резонанс
Сардана Авксентьева возмущена
22.11.2018, 22:17
Лонгрид
Подведены итоги конкурса «Спасите мой двор от загрязнения»
22.11.2018, 21:53
Общество
Телеканал «Якутия 24» покажет пресс-конференцию об изменениях параметров пенсионной системы
22.11.2018, 21:35
Культура & Образование
В честь 75-летия народного художника Якутии Тимофея Степанова открылась юбилейная выставка
22.11.2018, 21:15
Культура & Образование
Играют солисты оркестра
22.11.2018, 20:59
Экономика
Счетная палата Якутии нашла в Минкультуре нарушения на один миллиард?
22.11.2018, 20:54
Культура & Образование
Эксклюзив
Душа хора Филармонии Якутии поговорила со своими слушателями через музыку
22.11.2018, 20:40
Культура & Образование
Фильм якутского режиссера получил главный приз на московском кинофестивале
22.11.2018, 20:18
Общество
Глава Якутска и руководители правоохранительных структур обсудили вопросы и перспективы взаимодействия
22.11.2018, 20:00
Официально
Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года
22.11.2018, 19:47
Экономика
«Горячая линия» Центра поддержки предпринимательства: предприниматели узнали про инвестиции
22.11.2018, 19:32
Культура & Образование
Зима начинается с Якутии: в Якутске пройдет международный конкурс «Бриллианты Якутии»
22.11.2018, 19:23
Судебная хроника
Видео
«Он пришел убивать». Отец Иннокентия Макарова недоволен приговором убийце сына
22.11.2018, 19:11
Общество
Якутия получит в 2019 году пять вертолетов с медицинским модулем
22.11.2018, 18:54
Официально
Жителям Дальнего Востока разрешили ввозить праворульные машины без ГЛОНАСС
22.11.2018, 18:41
Общество
Видео
ЗАГС Якутии: С какой страны самый популярный муж-иностранец у якутянок
22.11.2018, 18:20
Культура & Образование
Якутяне – участники Всероссийского форума национального единства
22.11.2018, 18:00
Общество
Игра от якутской компании лидирует в США и Китае
22.11.2018, 17:50
Общество
В Томпонском районе продолжается строительство гимназии
22.11.2018, 17:40
Общество
График плановых работ энергетиков на 23 ноября
22.11.2018, 17:30
Происшествия
В Сунтаре водитель сбил ребенка и скрылся
22.11.2018, 17:20
Культура & Образование
Сергей Расторгуев побывал на международном культурном форуме
22.11.2018, 17:10
Общество
Федеральная дорога «Вилюй» будет проложена через Вилюйск
22.11.2018, 17:00
Якутск
Депутаты приняли бюджет Якутска на 2019 год
22.11.2018, 16:50
Культура & Образование
Программа Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
22.11.2018, 16:40
Общество
Анонс
Как в Якутске отметят Международный день инвалидов
22.11.2018, 16:30
Красота & Здоровье
Почему нужна вакцинация против пневмококковой инфекции
22.11.2018, 16:20
Общество
Успей принять участие в акции ко Дню рождения Алмазэргиэнбанка: Стань счастливым обладателем iPhoneXS!
22.11.2018, 16:10
Экология
Алроснение Вилюя: Минэкологии вновь проверяет Вилюй и Ирелях
22.11.2018, 16:00
Культура & Образование
Семейные чтения Ойунского могут принести победу в конкурсе
22.11.2018, 15:46
Судебная хроника
Вынесен приговор убийце трехкратного чемпиона мира по кик-боксингу Иннокентия Макарова
22.11.2018, 15:40
Общество
Для реконструкции моста на трассе «Лена» понадобилось изменить категорию земель
22.11.2018, 15:30
Культура & Образование
Чысхаан и Хаарчаана открыли премьерный показ фильма «Ёлки
22.11.2018, 15:10
Спорт
Видео
Обливания водой и силовые тренировки: Как мас-рестлеры из Германии готовились к чемпионату мира
22.11.2018, 15:00
Культура & Образование
Якутская ГСХА и Монгольский государственный аграрный университет обсудили перспективы сотрудничества
Архив новостей
Культура & Образование
23 ноября 2018, 15:50
46

Сегодня юбилей у мастера-изготовителя народных инструментов и солиста «Кыл Саха» Руслана Габышева

Национальный театр танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола сердечно поздравляет с 55-летним Юбилеем Руслана Прокопьевича Габышева. 

Вы вносите свой личный вклад в развитие якутской культуры, работая над изготовлением, исполнительством, развитием на якутских музыкальных инструментах.  В этот день выражаем Вам свое искреннее восхищение Вашим творчеством, мастерством и профессионализмом! Ваш опыт, знания, навыки и в дальнейшем будут служить интересам развития музыкальной культуры республики. Желаем Вам активного творческого долголетия, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!  

Руслан Прокопьевич Габышев — исполнитель-импровизатор и мастер-изготовитель струнных музыкальных инструментов народов Якутии. В последние годы благодаря именно этому талантливому человеку, самородку из «народа» возрождается изготовление и исполнительство на самобытном якутском струнно-смычковом инструменте «кылыһах» со струнами из конских волос. Самобытный мастер из села Майя воссоздал якутский инструмент «кыл», новый вид «кылыһах». Кылыһах (кырыымпа) относится к древним самобытным инструментам народа Саха, как и хомус, дүҥүр и некоторые виды ударных инструментов. Являясь не только мастером, но и прекрасным исполнителем он добился звучащегося инструмента. Также Руслан Габышев создал, сделал авторские инструменты: тойон кырыымпа (басовая кырыымпа), таҥсыр, музыкальный ох саа, юкагирская арфа. Известный мастер А.И.Чахов говорит, что именно Русланом Прокопьевичем найдены звуки, которые они, мастера, искали более 50 лет. Только на его «кыл» точно воспроизводятся якутские кылыһахи при звукоизвлечении, и можно услышать якутские манеры пения: дьиэрэтии и дэгэрэн. «Кылысахи Руслана Габышева знатоки называют «говорящими». Они и правда будто разговаривают по-якутски. Никогда не думала, что при жизни возродится кыл-кылыһах-кырыымпа. Рекомендуя Р.П.Габышева в качества солиста-импровизатора в оркестр национальных инструментов Национального театра танца им.С.А.Зверева-Кыыл Уола, я не ожидала таких преобразований в культуре: создания им нового инструментария, на этой основе возникновения уникального ансамбля «КЫЛ САХа», оказавшимся таким успешным. Считаю большой удачей, что появление Р.П. Габышева со своим инструментом было подхвачено столь же заинтересованными людьми и они в едином согласии идут по созидательному творческому пути» — говорит музыковед А.П.Решетникова.

Начиная с 2014 года инструментарий Оркестра национальных инструментов Национального театра танца РС (Я) имени С.А. Зверева — Кыыл Уола под управлением Николая Петрова стал пополнятся аутентичными инструментами кыл (кылыһах) Руслана Габышева, которые дали новое звучание якутскому оркестру в плане тембра, красок, дополнив якутскую партитуру. Инструменты мастера дали большой толчок в развитии всего якутского инструментария в целом. 

Пропагандистами инструмента «кыл» и популяризаторами исполнительства на них является ансамбль «Кыл Саха». Все струнно-смычковые инструменты ансамбля изготовлены Р.П. Габышевым. Он является солистом ансамбля. Ансамбль принимает участие во многих мероприятиях города и республики, концертах,  в теле- и радиопередачах. С оркестром и танцевальным составом театра выступал в Сунтарском, Чурапчинском, Таттинском, Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Амгинском улусах республики, в городах России, участник X международного фестиваля народной музыки в Карелии (г.Петрозаводск-2014), «Ердынских игр» (Иркутская область — 2017), лауреат этномузыкальной премии «Мир Сибири» (Красноярский край — 2017). В декабре 2015 г. выступление ансамбля высоко оценили московские и питерские зрители и слушатели. Председатель Союза композиторов России Р.Ф. Калимуллин на IX Съезде композиторов Якутии (2016 г.) о выступлении ансамбля сказал: «Ансамбль «КЫЛ САХа» при помощи музыкальных инструментов воспроизводит ваше национальное пение. Это уникальный коллектив, который обладает специфическим звучанием. Это не сравнимо ни с чем. Солист и мастер Руслан Габышев… В Казани нет такого человека, как Руслан Якутский. Он изготавливает еще музыкальные инструменты! Я белой завистью завидую вам, потому что там есть ансамбли, но нет таких мастеров-исполнителей. И вы еще не понимаете, потом время покажет, какое благое дело он делает, какое великое дело. Я считаю это чудом, большим везением, когда есть такие талантливые люди». «Имея внутри оркестра ансамбль этнической музыки на аутентичных инструментах, изготовленных местным мастером Русланом Габышевым, коллектив обогащается красками, которым позавидует не один национальный оркестр. Его звучание — зов земли! Уникальные, редкие музыканты возведены в нашей постановке в ранг Богов. И это так «Горячее сердце, прорвавшее Вечную мерзлоту» обогрело зрителя, сидящего в зале, вызвав неописуемый восторг», — сказал после премьеры этно-мюзикла «Дети Белого солнца» автор либретто, хореограф, режиссер Георгий Ковтун (Санкт-Петербург). 

Инструменты Руслана Габышева вызывают большой интерес не только у жителей нашей республики, но и специалистов России и «братских» стран. Известные казахские, тувинские инструментоведы, исполнители высоко оценивают инструменты Р.П. Габышева и своеобразное исполнительство на них, говоря, что именно в этих инструментах архаичные звуки наших предков, в них душа народа саха. 

«Весь тюркский мир аплодировал сегодня народу саха. Вы лучше всех сохранили свою культуру, поэтому мы всегда гордимся, что у нас на Севере есть такой братский народ».

 

 

«Музыка, которую ты создал — это музыка природы. Ты сумел почувствовать природу, слиться с ней, ты вобрал в себя, в душу и сердце свое красоту природы и вынес наружу. И через вот эти струны из конских волос, через лук вернул музыку природы людям».

 

 

«Родные братья, берегите это наследство, потому что все, что вот здесь есть — это ваш мир. Если вы эту струну из кыл, деку из кожи поменяете — изменится самобытный звук. Здесь заложены звуки ваших и наших общих предков. Какое счастье, что именно у вас появился инструмент с таким архаичным, самобытным звуком. Такой эксперимент много где хотели сделать, но не получилось. Я бы посоветовал вам все это сохранить, сберечь».

«Я хочу поблагодарить тебя искренне, от чистого сердца за то, что ты делаешь. Твоя душа, твое сердце, твой ум создают волшебство. Мне показалось, что ты сейчас маг, волшебник, который пришел в этот мир, чтобы дарить тем, кто тебя слушает, необычные звуки, которые мы не слышим и не замечаем в повседневной жизни. Ты мне дал сейчас возможность соприкоснуться с древним миром. Я почувствовала, как прекрасен наш мир. Я почувствовала в твоей музыке все, что человек может почувствовать в этой жизни: боль, радость».

Такие теплые, восторженные слова от своих коллег музыкантов, мастеров, музыковедов из Казахстана, Чувашии, Азербайджана услышал Руслан Габышев после своего выступления на авторских инструментах «кыл» (кылыһах) и ох саа-кыл на праздновании весеннего праздника «Наурыз» в городах Шымкент, Туркестан, Кентау, Кызылорда, Алматы Республики Казахстан. (Анна ТОМСКАЯ. Кыл души Руслана Габышева // ИА SakhaLife. – 2017. – 12 апреля)

«Повторяюсь, более древнего музыкального инструмента на сегодняшний день, чем кыл, нет. Но зато, это есть самая древняя, редкая ценность человечества. Им надо дорожить, ценить и лелеять… Наше знакомство с Русланом Габышевым, который сам изготовил самый древний музыкальный инструмент народа саха, и на нем играет виртуозно, вызвал в нашем размышлении более широкую панораму древней, той самой сокровенной, архетипно-ментальной сокровищницы тюркских, а если подумать более внимательно, то многих других народов мира. Народ саха может этим гордиться законно. Признание придет. Оно придет по мере того, как будет признано их музыкальное творчество настоящими ценителями и знатоками истинной духовно-ментальной культуры человечества. Все это дело, как я думаю, недалекого будущего». (Источник: С.И. ОСПАНОВ, доктор философских наук, доцент Алма-Аты, Казахстан. Казахский ученый утверждает: народ Саха – хранитель духовной древности человечества // ИА SakhaLife. – 2017. – 14 апреля)

В сольном репертуаре мастера-исполнителя – импровизации на мелодии осуохая, тойуков, темы якутских народных песен, песен Х. Максимова, А. Алексеева, В. Ноева, «Импровизация в стиле Сергея Зверева–Кыыл Уола», авторские произведения-импровизации, концертные номера на ох саа-кыл и др. Руслан Габышев сотрудничает с народными коллективами республики, танцевальными коллективами, детским вокальным ансамблем «Айыы сыдьаайа», этногруппами «Айархаан», «Айар Кут», фондом имени Христофора Максимова, театром Олонхо. Как солист и в ансамбле принимал участие в проектах этноисполнителей Анатолия Бурнашова, Саарын — Александра Дьячковского, Александры Алексеевой — Кулуһун, Ый Кыыһа — Вари Ларионовой, Дьүрүйээнэ — Юлияна Кривошапкина, Кэскил Баишева и др. Записывает фонограммы для известных певцов, принимает участие в концертах и республиканских мероприятиях.  Его исполнение можно услышать на радио- и телепередачах, в фонограммах этно- исполнителей. О Р.Габышеве написаны статьи в СМИ республики, сняты телепередачи на НВК “Саха”, канале “Культура” РОссии.  

С целью возрождения и сохранения якутского струнного смычкового инструмента кыл Руслана Габышева ведутся и образовательная, и научная работа. В Якутском музыкальном колледже (училище), АГИИК в учебную программу включены дисциплины по обучению на якутских струнно-смычковых инструментах. Музыканты ансамбля «Кыл Саха» планомерно ведут занятия, мастер-классы по ознакомлению и начальному обучению игре на этих инструментах. Для формирования традиции исполнительства разработан проект концепции (разработчики концепции — Петров Н.П, Томская А.И., Шамаева М.И. Рецензенты: Р.Ф.Калимуллин – председатель Правления союза композиторов РФ, Решетникова А.П. – директор Музея Музыки РС (Я), Беляев В.В. – профессор кафедры «Национальные инструменты народов России» РАМ им.Гнесиных). 

Источник:   Анна ТОМСКАЯ
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.11.2018, 9:57
Общество
Резонанс
Реакция бывшего Ил Дархана на заявление властей Якутии -«Надо жить по средствам»
19.11.2018, 10:51
Финансы
Резонанс
«Кончилась халява, остались долги». Откровения неудачливых инвесторов «Кэшбери»
22.11.2018, 22:24
Якутск
Резонанс
Сардана Авксентьева возмущена
20.11.2018, 17:50
Красота & Здоровье
Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!
19.11.2018, 11:05
Происшествия
Странное поведение жителей Якутска в ночном лесу
19.11.2018, 10:52
Происшествия
Житель Якутии подозревается в распространении детской порнографии
20.11.2018, 11:31
Происшествия
Микроавтобус со школьниками съехал в кювет
22.11.2018, 2:42
Политика
Эксклюзив
В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!
22.11.2018, 12:31
Происшествия
МВД Якутии: Родители, будьте бдительны!
23.11.2018, 0:32
Политика
Резонанс
Новое место работы экс-премьера Якутии
20.11.2018, 11:45
Политика
Поющему министру не нашлось места в новом правительстве Якутии
20.11.2018, 15:03
Происшествия
В Якутске постояльцы, кочующие из одной в гостиницы в другую, в конце концов, ограбили одну из них
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
23.11.2018

«Сахачай» в сети супермаркетов «Алмаз»!

Эксклюзив
Культура & Образование
23.11.2018

Иван Николаев о выставке великого якутского художника Тимофея Степанова

Происшествия
23.11.2018

В Якутске рано утром мужчина напал на девочку

Instagram
Желток
23.11.2018

Полуголые артисты якутского театра

Судебная хроника
23.11.2018

«Дочка» Газпрома наказана за самозахват земли

Происшествия
23.11.2018

Вооруженные топором молодчики нагрянули к вахтовикам в Якутии

Эксклюзив
Общество
23.11.2018

Александр Гезалов: «Волонтерство не для «селфи», а для спасения души»

Эксклюзив
Культура & Образование
23.11.2018

Скульптор Романов публично рекомендовал на пост гендиректора НХМ…