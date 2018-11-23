Сегодня юбилей у мастера-изготовителя народных инструментов и солиста «Кыл Саха» Руслана Габышева

Национальный театр танца РС(Я) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола сердечно поздравляет с 55-летним Юбилеем Руслана Прокопьевича Габышева.

Вы вносите свой личный вклад в развитие якутской культуры, работая над изготовлением, исполнительством, развитием на якутских музыкальных инструментах. В этот день выражаем Вам свое искреннее восхищение Вашим творчеством, мастерством и профессионализмом! Ваш опыт, знания, навыки и в дальнейшем будут служить интересам развития музыкальной культуры республики. Желаем Вам активного творческого долголетия, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Руслан Прокопьевич Габышев — исполнитель-импровизатор и мастер-изготовитель струнных музыкальных инструментов народов Якутии. В последние годы благодаря именно этому талантливому человеку, самородку из «народа» возрождается изготовление и исполнительство на самобытном якутском струнно-смычковом инструменте «кылыһах» со струнами из конских волос. Самобытный мастер из села Майя воссоздал якутский инструмент «кыл», новый вид «кылыһах». Кылыһах (кырыымпа) относится к древним самобытным инструментам народа Саха, как и хомус, дүҥүр и некоторые виды ударных инструментов. Являясь не только мастером, но и прекрасным исполнителем он добился звучащегося инструмента. Также Руслан Габышев создал, сделал авторские инструменты: тойон кырыымпа (басовая кырыымпа), таҥсыр, музыкальный ох саа, юкагирская арфа. Известный мастер А.И.Чахов говорит, что именно Русланом Прокопьевичем найдены звуки, которые они, мастера, искали более 50 лет. Только на его «кыл» точно воспроизводятся якутские кылыһахи при звукоизвлечении, и можно услышать якутские манеры пения: дьиэрэтии и дэгэрэн. «Кылысахи Руслана Габышева знатоки называют «говорящими». Они и правда будто разговаривают по-якутски. Никогда не думала, что при жизни возродится кыл-кылыһах-кырыымпа. Рекомендуя Р.П.Габышева в качества солиста-импровизатора в оркестр национальных инструментов Национального театра танца им.С.А.Зверева-Кыыл Уола, я не ожидала таких преобразований в культуре: создания им нового инструментария, на этой основе возникновения уникального ансамбля «КЫЛ САХа», оказавшимся таким успешным. Считаю большой удачей, что появление Р.П. Габышева со своим инструментом было подхвачено столь же заинтересованными людьми и они в едином согласии идут по созидательному творческому пути» — говорит музыковед А.П.Решетникова.

Начиная с 2014 года инструментарий Оркестра национальных инструментов Национального театра танца РС (Я) имени С.А. Зверева — Кыыл Уола под управлением Николая Петрова стал пополнятся аутентичными инструментами кыл (кылыһах) Руслана Габышева, которые дали новое звучание якутскому оркестру в плане тембра, красок, дополнив якутскую партитуру. Инструменты мастера дали большой толчок в развитии всего якутского инструментария в целом.

Пропагандистами инструмента «кыл» и популяризаторами исполнительства на них является ансамбль «Кыл Саха». Все струнно-смычковые инструменты ансамбля изготовлены Р.П. Габышевым. Он является солистом ансамбля. Ансамбль принимает участие во многих мероприятиях города и республики, концертах, в теле- и радиопередачах. С оркестром и танцевальным составом театра выступал в Сунтарском, Чурапчинском, Таттинском, Хангаласском, Намском, Мегино-Кангаласском, Амгинском улусах республики, в городах России, участник X международного фестиваля народной музыки в Карелии (г.Петрозаводск-2014), «Ердынских игр» (Иркутская область — 2017), лауреат этномузыкальной премии «Мир Сибири» (Красноярский край — 2017). В декабре 2015 г. выступление ансамбля высоко оценили московские и питерские зрители и слушатели. Председатель Союза композиторов России Р.Ф. Калимуллин на IX Съезде композиторов Якутии (2016 г.) о выступлении ансамбля сказал: «Ансамбль «КЫЛ САХа» при помощи музыкальных инструментов воспроизводит ваше национальное пение. Это уникальный коллектив, который обладает специфическим звучанием. Это не сравнимо ни с чем. Солист и мастер Руслан Габышев… В Казани нет такого человека, как Руслан Якутский. Он изготавливает еще музыкальные инструменты! Я белой завистью завидую вам, потому что там есть ансамбли, но нет таких мастеров-исполнителей. И вы еще не понимаете, потом время покажет, какое благое дело он делает, какое великое дело. Я считаю это чудом, большим везением, когда есть такие талантливые люди». «Имея внутри оркестра ансамбль этнической музыки на аутентичных инструментах, изготовленных местным мастером Русланом Габышевым, коллектив обогащается красками, которым позавидует не один национальный оркестр. Его звучание — зов земли! Уникальные, редкие музыканты возведены в нашей постановке в ранг Богов. И это так «Горячее сердце, прорвавшее Вечную мерзлоту» обогрело зрителя, сидящего в зале, вызвав неописуемый восторг», — сказал после премьеры этно-мюзикла «Дети Белого солнца» автор либретто, хореограф, режиссер Георгий Ковтун (Санкт-Петербург).

Инструменты Руслана Габышева вызывают большой интерес не только у жителей нашей республики, но и специалистов России и «братских» стран. Известные казахские, тувинские инструментоведы, исполнители высоко оценивают инструменты Р.П. Габышева и своеобразное исполнительство на них, говоря, что именно в этих инструментах архаичные звуки наших предков, в них душа народа саха.

«Весь тюркский мир аплодировал сегодня народу саха. Вы лучше всех сохранили свою культуру, поэтому мы всегда гордимся, что у нас на Севере есть такой братский народ». «Музыка, которую ты создал — это музыка природы. Ты сумел почувствовать природу, слиться с ней, ты вобрал в себя, в душу и сердце свое красоту природы и вынес наружу. И через вот эти струны из конских волос, через лук вернул музыку природы людям». «Родные братья, берегите это наследство, потому что все, что вот здесь есть — это ваш мир. Если вы эту струну из кыл, деку из кожи поменяете — изменится самобытный звук. Здесь заложены звуки ваших и наших общих предков. Какое счастье, что именно у вас появился инструмент с таким архаичным, самобытным звуком. Такой эксперимент много где хотели сделать, но не получилось. Я бы посоветовал вам все это сохранить, сберечь».

«Я хочу поблагодарить тебя искренне, от чистого сердца за то, что ты делаешь. Твоя душа, твое сердце, твой ум создают волшебство. Мне показалось, что ты сейчас маг, волшебник, который пришел в этот мир, чтобы дарить тем, кто тебя слушает, необычные звуки, которые мы не слышим и не замечаем в повседневной жизни. Ты мне дал сейчас возможность соприкоснуться с древним миром. Я почувствовала, как прекрасен наш мир. Я почувствовала в твоей музыке все, что человек может почувствовать в этой жизни: боль, радость».

Такие теплые, восторженные слова от своих коллег музыкантов, мастеров, музыковедов из Казахстана, Чувашии, Азербайджана услышал Руслан Габышев после своего выступления на авторских инструментах «кыл» (кылыһах) и ох саа-кыл на праздновании весеннего праздника «Наурыз» в городах Шымкент, Туркестан, Кентау, Кызылорда, Алматы Республики Казахстан. (Анна ТОМСКАЯ. Кыл души Руслана Габышева // ИА SakhaLife. – 2017. – 12 апреля)

«Повторяюсь, более древнего музыкального инструмента на сегодняшний день, чем кыл, нет. Но зато, это есть самая древняя, редкая ценность человечества. Им надо дорожить, ценить и лелеять… Наше знакомство с Русланом Габышевым, который сам изготовил самый древний музыкальный инструмент народа саха, и на нем играет виртуозно, вызвал в нашем размышлении более широкую панораму древней, той самой сокровенной, архетипно-ментальной сокровищницы тюркских, а если подумать более внимательно, то многих других народов мира. Народ саха может этим гордиться законно. Признание придет. Оно придет по мере того, как будет признано их музыкальное творчество настоящими ценителями и знатоками истинной духовно-ментальной культуры человечества. Все это дело, как я думаю, недалекого будущего». (Источник: С.И. ОСПАНОВ, доктор философских наук, доцент Алма-Аты, Казахстан. Казахский ученый утверждает: народ Саха – хранитель духовной древности человечества // ИА SakhaLife. – 2017. – 14 апреля)

В сольном репертуаре мастера-исполнителя – импровизации на мелодии осуохая, тойуков, темы якутских народных песен, песен Х. Максимова, А. Алексеева, В. Ноева, «Импровизация в стиле Сергея Зверева–Кыыл Уола», авторские произведения-импровизации, концертные номера на ох саа-кыл и др. Руслан Габышев сотрудничает с народными коллективами республики, танцевальными коллективами, детским вокальным ансамблем «Айыы сыдьаайа», этногруппами «Айархаан», «Айар Кут», фондом имени Христофора Максимова, театром Олонхо. Как солист и в ансамбле принимал участие в проектах этноисполнителей Анатолия Бурнашова, Саарын — Александра Дьячковского, Александры Алексеевой — Кулуһун, Ый Кыыһа — Вари Ларионовой, Дьүрүйээнэ — Юлияна Кривошапкина, Кэскил Баишева и др. Записывает фонограммы для известных певцов, принимает участие в концертах и республиканских мероприятиях. Его исполнение можно услышать на радио- и телепередачах, в фонограммах этно- исполнителей. О Р.Габышеве написаны статьи в СМИ республики, сняты телепередачи на НВК “Саха”, канале “Культура” РОссии.

С целью возрождения и сохранения якутского струнного смычкового инструмента кыл Руслана Габышева ведутся и образовательная, и научная работа. В Якутском музыкальном колледже (училище), АГИИК в учебную программу включены дисциплины по обучению на якутских струнно-смычковых инструментах. Музыканты ансамбля «Кыл Саха» планомерно ведут занятия, мастер-классы по ознакомлению и начальному обучению игре на этих инструментах. Для формирования традиции исполнительства разработан проект концепции (разработчики концепции — Петров Н.П, Томская А.И., Шамаева М.И. Рецензенты: Р.Ф.Калимуллин – председатель Правления союза композиторов РФ, Решетникова А.П. – директор Музея Музыки РС (Я), Беляев В.В. – профессор кафедры «Национальные инструменты народов России» РАМ им.Гнесиных).