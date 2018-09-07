Сегодня юбилеи депутата и артистки

Сегодня, 7 сентября исполнилось 60 лет Виктору Николаевичу ФЕДОРОВУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн), председателю постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.
В этот же день отмечает свой юбилей Варвара Аркадьевна СЛЕПЦОВА — Варя АМАНАТОВА, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.