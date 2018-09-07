Сегодня юбилеи депутата и артистки

Сегодня, 7 сентября исполнилось 60 лет Виктору Николаевичу ФЕДОРОВУ, депутату государственного Собрания (Ил Тумэн), председателю постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры. В этот же день отмечает свой юбилей Варвара Аркадьевна СЛЕПЦОВА — Варя АМАНАТОВА, звезда якутской эстрады. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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