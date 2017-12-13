Сегодня вынесен приговор двум братьям, устроившим стрельбу по своим знакомым

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух родных братьев, которые прошлым летом напали на четверых человек. В результате их нападения два человека погибли. Один чудом остался жив.

В судебном заседании установлено, что в середине августа 2016 года, в местности «Хомпу» в 30 км от с. Ломтука Мегино-Кангаласского района, в результате возникшего конфликта у братьев возник умысел на убийство четырех лиц.

В целях реализации возникшего умысла, братья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись двумя ружьями и войдя в нежилое помещение, расположенное в названной местности, высказали угрозы убийством вышеуказанным лицам.

Впоследствии братья выстрелами из ружья совершили убийство гр. О и гр. С., а также произвели не менее 2 выстрелов из ружья в жизненно-важные органы гр. В., который вместе с тем, остался жив. Удалось выжить и гр. С1, который спрятавшись после получения телесных повреждений, смог избежать смерти.

С учетом мнения государственного обвинителя, Верховный суд Республики Саха (Якутия) учитывая роль каждого из обвиняемых в совершенных преступлениях, приговорил одного из братьев к 18 годам лишения свободы, второго из них к 10 годам лишения свободы, с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.