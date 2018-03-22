Сегодня — Всемирный день воды

Ежегодный праздник появился благодаря инициативе ООН, весь мир отмечает в начале весны, 22 марта. Он призван обратить внимание человечества на проблемы состояния окружающей среды. В 2018 году мы будем отмечать его в 25 раз.

Согласно опубликованным на сайте Организации данным более миллиарда человек страдают от нехватки чистой питьевой воды и более двух с половиной миллиардов не имеют возможности использовать воду в санитарно-гигиенических целях.

Якутия — один из наиболее речных и озерных регионов России. Потому одной из важнейших задач Правительства Республики Саха (Якутия), без сомнения, является сохранение водного богатства нашей Родины. Отрадно, что в 2018 году исполняется 50 лет Государственному управлению водными ресурсами РС(Я). Берегите воду! Ведь она — основа всего живого на планете!