Сегодня врио главы примет Алексея Черткова

8 июня известный журналист, член союза писателей России, председатель Совета Фонда культуры им. А.С. Грибоедова Алексей Чертков прибыл в Якутск.

9 июня в Якутском государственном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского состоялась презентация его книги «Благовестие апостола Иннокентия».

На презентации выступил сам авто, директор музея, доктор исторических наук, специализирующийся на истории православия в Якутии Егор ШИШИГИН, представители Якутской епархии, известный краевед и пропагандист арктической культуры Игорь ЧИКАЧЕВ и другие.

Предполагается, что сегодня, 11 июня врио главы примет Алексея ЧЕРТКОВА и по итогам этой встречи может быть принято кадровое решение по руководителю «СахаМедиа». Обе стороны в этом заинтересованы, но предстоит обговорить стратегию, тактику и важные детали.