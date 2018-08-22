Сегодня вечером в Якутске отключат воду

В Якутске в среду вечером во всем городе отключат подачу воды. Об этом сообщается на сайте «Водоканала».

«22 августа с 22:00 до 6:00 утра 23 августа будет произведена общегородская остановка холодного водоснабжения в связи с подготовкой АО „Водоканал“ к отопительному сезону», — говорится в сообщении.

«Водоканал», согласно данным компании, обслуживает более 80% населения Якутска, из них 257 тысяч человек подключены к централизованной системе водоснабжения, девять тысяч — пользуются колонками.