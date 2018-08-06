Сегодня вечером отключат воду в некоторых районах Якутска

«Водоканал» предупредил об отключении воды с 22:00 понедельника до 6 утра вторника. В списке — кварталы, расположенные на улицах Автодорожная, Чернышевского, Крупской, Каландаришвили, Ойунского, Лермонтова, Красильникова, Сергеляхское шоссе, Кулаковского, Белинского, Ксенофонта Уткина, а также Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Радиоцентр, Прометей, ЯПАП, «Туймаада-лизинг», СК «Триумф». «Водоканал» связывает отключения воды с подготовкой к отопительному сезону. Источник: http://news.ykt.ru/article/75802

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