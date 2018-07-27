Сегодня вечером начнется запись на подачу заявки на охоту

Сегодня, 27 июля, в 18.00 ч. начинается электронная запись на прием в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) для подачи заявления на выдачу разрешения на добычу лимитируемых видов охотничьих ресурсов.
Прием заявлений согласно электронной очереди начинается с 1 августа путем сверки ПИН-кода, полученного при записи на прием через Портал государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru.
Отметим, что при авторизации (входе) на Портале используется подтвержденная учетная запись Единой Системы Идентификации и аутентификации (www.gosuslugi.ru).
Записаться на прием можно не более 1 раза в выбранный день.
Источник: Пресс-служба Минэкологии
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