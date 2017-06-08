Сегодня в Якутске: Танцуем все!

Есть в нашем городе общественное объединение, которое называется «Танцы для всех». Туда входит множество людей, чье хобби – танцы разных жанров и направлений. Это участники хобби-классов клубов «Мозаика», «Калипсо», «Кыталык», «Дэнс Эмпайр» и др.

Объединение проводит с 2013 года танцевальные вечеринки. Так, с большим успехом проходили «Латино-пати», «Стиляги-пати», «Диско-пати». Возглавляют движение выпускницы ансамбля «Кыталык» Катерина Григорьева и Людмила Николаева.

И вот сегодня ,8 июня, в самом цетре города Якутска, в новом и набирающем все большую популярность банкетном зале «MIX- hall” состоится очередной вечер для любителей танца, который в этот раз назвали «Танцуем все!». Вести будут вечер известный тренер и мастер по спортивным танцам, ведущий мероприятий Роман Манжосов из Новосибирска. Роман приезжает уже в который раз. Он вел и вечера, и турниры в Якутске. Помимо этого он еще и проводит обучающие семинары по спортивным танцам.

Что касается вечеринки, то в этот раз состоится выступление известных клубов Якутска: « Данс эмпайр», «Калипсо», «Мозаика», выступят звезды эстрады. Гостей ждет зажигательный вечер, много конкурсов и игр. Ну, и, конечно же, танцевальные мастер-классы, ради которых и собственно люди приходят на эти вечера. Ведь взрослым людям в нашем городе в свое удовольствие можно потанцевать только на таких мероприятиях. Причем, в прошлом году аудитория вечера была самая разнообразная: спортивные танцы, народные танцы, ретро- танцы, беллиданс и др. Помимо этого, общение с веселыми, позитивными красивыми людьми, единомышленниками. дарят необыкновенное ощущение гармонии и счастья.

Вечер проходит в партнерстве с Алмазэргиэнбанком. Танцевальный коллектив банка при поддержке председателя правления банка Людмилы Николаевой и под руководством Вячеслава Ефимова за последние годы стал настоящим сплоченным творческим коллективом и украшением всех своих корпоративных и городских культурных мероприятий. Сегодняшний вечер- не исключение. Участники танцевального коллектива – одни из основных организаторов прекрасного вечера под названием «Танцуем все!»