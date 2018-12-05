Сегодня в Майе в пожаре пострадали дети

Сегодня, вечером в с. Майя Мегино – Кангаласского района произошел пожар в частном доме. Через 6 минут с момента вызова на место происшествия прибыли 2 единицы техники и 7 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона, но пожар уже распространился по всей площади дома, которая составила 66 кв.м.

К месту вызова также прибыла начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Мегино-Кангаласскому району Дорофеев Олег. Он уточнил, что в результате пожара пострадало трое людей, двое из которых дети в возрасте 3 и 5 лет. В настоящий момент по факту пожара проводится процессуальная проверка. Детей доставили в медицинское учреждение с. Майя.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) : соблюдайте требования пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!

Фото открытые источники