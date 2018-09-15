Сегодня: трое детей угнали автомобиль и отказываются выходить из него

Трое детей от 10 до 14 лет сегодня, 15 сентября, завладели автомобилем в Ленском районе Якутии. Микроавтобус заглох рядом с селом Мурья. Дети отказываются покидать машину, вызван наряд полиции. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил очевидец происшествия.
«Автомобиль с детьми заглох на трассе рядом с селом Мурья. Видимо, закончился бензин. Детям на вид от 10 до 14 лет, все мальчики, братья. Один из них, старший, сбежал из приюта, а двое остальных — от опекунов. Эта трасса считается очень опасной, там постоянно медведи», — сказала собеседник телеканала «Якутия 24» Алена, попросив не указывать фамилию.
В отделении МВД по Ленскому району телеканалу сообщили, что один ребенок вчера сбежал из Ленского реабилитационного центра для несовершеннолетних. Полиция едет в село Мурья.
Опекунов ищут. Хозяин микроавтобуса пока не определен, заявления об угоне не поступало.
В реабилитационном центре отказались комментировать информацию.
Фото из открытых источников
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